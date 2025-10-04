یک اقتصاددان مطرح کرد؛
تاپیکو با مدیرعامل جدید میتواند نقشی کلیدی در اقتصاد کشور ایفاء کند
انتصاب مدیرعامل تاپیکو روح امید را در هلدینگ بزرگ "شستا" دمید
یک اقتصاددان با تأکید بر ضرورت ثبات مدیریتی در هلدینگهای بزرگ اقتصادی گفت: خروج تاپیکو از بلاتکلیفی 8 ماهه و انتخاب مدیرعامل جدید و متخصص، اتفاقی مثبت و نویدبخش برای این مجموعه و اقتصاد کشور است.
به گزارش ایلنا؛ علی سرزعیم، اقتصاددان با اشاره به شرایط مدیریتی هلدینگ نفت،گاز و پتروشیمی شستا (تاپیکو) اظهار کرد: در ابتدا باید گفت که خروج از بلاتکلیفی در این هلدینگ، اتفاقی مبارک و امیدوارکننده است. مجموعهای به این بزرگی که بیش از ۵۸ شرکت زیرمجموعه دارد، نمیتواند برای مدت طولانی بدون مدیرعامل اداره شود. تعیین تکلیف مدیریت، خود پیام روشنی از بازگشت ثبات و برنامهریزی به تاپیکو است.
وی یکی از چالشهای جدی در مجموعههای بزرگ اقتصادی کشور را تغییرات پیدرپی مدیران به دلیل مسائل سیاسی دانست و تصریح کرد: وقتی عمر مدیریتی مدیران تنها چهار، پنج یا نهایتاً شش ماه باشد، عملاً هیچ فرصت واقعی برای اجرای برنامههای جدی فراهم نمیشود. نتیجه چنین وضعیتی ایجاد حس بیصاحبی در مجموعه است؛ اختلالات مدیریتی افزایش پیدا میکند و حتی بستر برای فساد و مشکلات ساختاری فراهم میشود.
این اقتصاددان ادامه داد: برای اینکه یک مدیر بتواند اثرگذار باشد، باید حداقل سه تا پنج سال فرصت حضور در جایگاه خود را داشته باشد. تنها در چنین شرایطی است که میتواند برنامهریزی میانمدت و بلندمدت انجام دهد. مگر اینکه عملکرد او بهقدری ضعیف باشد که ادامه حضورش غیرقابل دفاع باشد. در غیر این صورت، تغییرات مداوم هیچ دستاوردی نخواهد داشت. حتی بهترین مدیران هم اگر زود تغییر کنند، نمیتوانند برنامههای خود را به ثمر برسانند.
سرزعیم با اشاره به انتصاب اخیر در هلدینگ تاپیکو گفت: انتخاب شهیدیپور بهعنوان مدیرعامل تاپیکو، امید تازهای برای مجموعه ایجاد کرده است. وی فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی شریف هستند و علاوه بر پشتوانه علمی قوی، تجربه ارزشمندی در بخشهای مختلف مدیریتی به ویژه نوزده سال تجربه مدیریت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دارند. کارنامه روشن و تخصص او نشان میدهد این انتخاب با نگاه کارشناسی انجام شده و میتواند نویدبخش دوران تازهای برای تاپیکو باشد.
وی تأکید کرد: «با چنین انتصابی میتوان امیدوار بود که مسیر تازهای برای توسعه و ثبات در هلدینگ تاپیکو آغاز شود. اگر این مدیریت با ثبات همراه شود، بدون شک آیندهای بهتر برای این مجموعه و ذینفعان آن، بهویژه بازنشستگان، رقم خواهد خورد. ثبات مدیریتی، تخصص و تجربه این مدیر جوان و متخصص، میتواند این هلدینگ بزرگ را به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور بازگرداند.»
سرزعیم در پایان خاطرنشان کرد: «پیام این انتخاب روشن است؛ حرکت به سمت تخصصگرایی و فاصله گرفتن از تصمیمات کوتاهمدت. اگر این روند ادامه یابد، تاپیکو میتواند نهتنها در حوزه پتروشیمی، بلکه در کل اقتصاد کشور نقشی کلیدی ایفا کند.»