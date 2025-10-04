عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد؛
مدیرعامل تاپیکو توانمند و دارای رزومه قابل قبول در بدنه کارشناسی کشور است
نماینده مردم زنجان و خدابنده با تاکید بر اهمیت نقش مدیران در خصوص ثبات بنگاه های اقتصادی در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی گفت: وقتی میبینم در وزارتخانهای ثبات مدیریتی وجود ندارد، طبعاً نمیتوانیم بهعنوان یک فرد متخصص، برنامهریزی و اجرا را تضمین کنیم. یک مدیر، نیاز به امنیت مدیریتی دارد تا بتوانیم اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خود را پیاده کنیم، این بیثباتی، مانع از تحقق برنامههاست.
به گزارش ایلنا؛ احمد بیگدلی، نماینده مردم زنجان و خدابنده، با اشاره به انتصاب مدیرعامل جدید در یکی از بزرگترین هلدینگهای زیرمجموعه شستا (تاپیکو)، افزود: آقای شهیدیپور بهعنوان مدیری توانمند، دارای رزومه قابل قبول و مورد حمایت بخشی از بدنه کارشناسی کشور است، اما اگر از مدیر تازه منصوبشده، حمایت کافی نشود، این خطر وجود دارد که او نیز به سرنوشت برخی مدیران دیگر دچار شود که بهدلایل غیرمدیریتی کنار گذاشته شدند.
این نماینده مجلس با اشاره به تجربیات مدیریتی مدیرعامل شستا، گفت:آقای سعیدی فردی آگاه، با سابقه مجلس، و مسلط به امور اجرایی است که تیم مشاوره علمی و دانشگاهی را در کنار خود دارد. امیدوارم انتخاب ایشان و انتخاب مدیران زیرمجموعهاش، از جمله آقای شهیدیپور، بر اساس شایستگی بوده باشد و حمایت لازم از آنها صورت گیرد.
بیگدلی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس افزود: اگر نیاز باشد، حاضرم به همراه سایر نمایندگان، با مدیران تاپیکو جلسه بگذاریم، گزارش عملکرد بخواهیم و بررسی کنیم که در کجای مسیر هستیم. نه قصد بزرگنمایی داریم نه سیاهنمایی؛ هدف ما ارائه گزارش واقعی از وضعیت موجود و کمک به ارتقای این مجموعه بزرگ پتروشیمی است که بیش از ۵۸ شرکت زیرمجموعه دارد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از مدیران منصوبشده گفت: مدیر وقتی انتخاب میشود، باید به او فرصت داده شود. اجرای برنامهها حداقل یک سال زمان نیاز دارد تا آثار آن مشخص شود. تغییرات مکرر مشکل را حل نمیکند. مهمتر از فرد، حمایت، منابع، ابزار و اختیارات است. اگر مدیری بر اساس شاخصهای علمی انتخاب شده، باید محکم پشت او ایستاد تا بتواند عملکرد خود را نشان دهد.