توسط رئیسجمهور صورت گرفت؛
افتتاح واحد دوم گازی نیروگاه آلومینیوم المهدی
در جریان سفر استانی رئیسجمهور به هرمزگان، واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی آلومینیوم المهدی با ظرفیت ۵۴۶ مگاوات بهصورت رسمی افتتاح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آلومینوم المهدی، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشور، در حاشیه مراسم افتتاح فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی آلومینیوم المهدی در هرمزگان، با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، بر ضرورت حمایت همهجانبه از سرمایهگذاریهای مؤثر در حوزههای آب، برق، سوخت و… تأکید کرد.
وی با بیان اینکه کشو با چالشهای جدی در تأمین پایدار انرژی مواجه بوده، گفت: برای عبور از بحران ناترازی، باید از ظرفیتهای بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی بهطور کامل بهره گرفت.
رئیس جمهور تصریح کرد: پروژههایی مانند نیروگاه المهدی نشان میدهند که با اراده ملی و مشارکت بخش خصوصی، میتوان گامهای بزرگی در مسیر خودکفایی برداشت.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه آلومینیوم المهدی و گروه صنعتی مپنا در اجرای این پروژه، اظهار داشت: این نیروگاه نقش مهمی در کاهش خاموشیها و تقویت شبکه برق استان هرمزگان دارد و چنین اقداماتی شایسته حمایت و الگوسازی برای سایر بخشها هستند.
پزشکیان همچنین تأکید کرد: دولت از همه طرحهایی که در مسیر توسعه پایدار انرژی و کاهش وابستگی به منابع محدود حرکت میکنند، پشتیبانی خواهد کرد. ما باید با نگاه بلندمدت، زیرساختهای انرژی کشور را تقویت کنیم و از هر سرمایهگذاری که در این مسیر قدم بردارد، حمایت کنیم.
*پروژه ۳۷هزار میلیارد تومانی که جنگ هم متوقفش نکرد
حمید رجبپور مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی نیز در حاشیه این مراسم، از این پروژه بهعنوان یکی از مهمترین زیرساختهای صنعتی کشور یاد کرد و گفت: با دستور رئیسجمهور، واحد دوم گازی این نیروگاه با ظرفیت ۵۴۶ مگاوات بهصورت رسمی و از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
وی در ادامه افزود: این پروژه با سرمایهگذاری مشترک گروه مپنا و شرکت آلومینیوم المهدی به ارزش ۳۷ هزار میلیارد تومان اجرا شده و نقش کلیدی در تأمین برق پایدار صنایع ایفا میکند.
مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی با اشاره به روند اجرای پروژه خاطر نشان کرد: کلنگ احداث این نیروگاه در سال ۱۴۰۰ به زمین زده شد و واحد اول گازی با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات در فروردین ۱۴۰۳ وارد مدار شد و از آن زمان برق تولیدی آن به شبکه سراسری تزریق شده است.
رجبپور بیان داشت: واحد دوم نیز در خردادماه امسال به شبکه متصل شد و امروز با دستور رئیسجمهور بهطور رسمی افتتاح گردید و برق تولیدی نیروگاه به ۳۶۶ مگاوات رسید.
وی با تأکید بر شرایط دشوار اجرای پروژه گفت: این نیروگاه در شرایطی ساخته شد که منطقه با تنشهای امنیتی روبهرو بود؛ با این حال فرزندان ایران در سایت پروژه بیوقفه تلاش کردند تا این نیروگاه هرچه سریعتر وارد مدار شود و عملیات اجرایی واحد دوم در مدت زمان کمنظیر پنج ماه انجام شد و در شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز متوقف نشد.
رجبپور با اشاره به دستاوردهای فنی پروژه اظهار داشت: سیستم راهاندازی این واحد برای نخستینبار توسط شرکتهای زیرمجموعه گروه مبنا بومیسازی شد و با موفقیت تست و بهرهبرداری گردید وتمامی تجهیزات اصلی این واحد شامل توربین، ژنراتور، ترانس و سایر ملزومات فنی نیز بهطور کامل توسط گروه صنعتی مپنا طراحی و ساخته شدهاند.
وی ادامه داد: واحد اول گازی موفق شد رکورد ۳۰ساله گروه مپنا در زمانبندی راهاندازی را بشکند و واحد دوم نیز رکورد واحد اول را پشت سر گذاشت و فاز دوم نیروگاه با تکیه بر اراده ملی و تعهد جمعی به ثمر نشست و گامی بلند در مسیر خودکفایی صنعتی کشور برداشته شد و این موفقیت حاصل همدلی بینظیر میان مسئولان استان و تیمهای فنی پرتلاش مجموعه المهدی بود.
رجبپور با اشاره به آثار اقتصادی و صنعتی پروژه گفت: با توجه به اینکه کل برق تولیدی نیروگاه تحویل شبکه سراسری میشود، این مجموعه نقش مؤثری در کاهش ناترازی برق استان و جلوگیری از اعمال خاموشی به مردم شریف هرمزگان داشته است.
مدیر عامل شرکت آلومینیوم المهدی همچنین گفت: افتتاح این نیروگاه موجب افزایش تعداد دیگهای در مدار شرکت آلومینیوم المهدی، رشد تولید، رونق صنایع پاییندستی و افزایش اشتغال شده است.
وی افزود: ورود این نیروگاه به مدار، ظرفیت تولید برق استان را نیز افزایش داده و موجب رونق سایر کارخانهها و واحدهای تولیدی شده که پیشتر با محدودیت برق مواجه بودند.
رجبپور در پایان خاطرنشان کرد: واحد بخار نیروگاه با ظرفیت ۱۸۰ مگاوات نیز در ۳۰ ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید تا بلوک کامل سیکل ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی آلومینیوم المهدی بهطور کامل وارد مدار تولید شود و این پروژه نماد خواستن و توانستن است.