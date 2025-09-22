به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری ایرانول، این جشنواره روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان حوزه نوآوری و صنعت در دانشگاه صنعتی شریف تهران برگزار شد.

هدف اصلی این رویداد، شناسایی و معرفی برترین نوآوری‌های شرکت‌های ایرانی در چهار بخش محصول، خدمت، فرآیند و کسب‌وکار است که فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاشگران عرصه صنعت و اقتصاد کشور فراهم می‌کند.

روغن موتور بنزینی ایرانول سوپر اسپورت مطابق با استاندارد EURO 6، دارای بالاترین سطح کیفی جهانی برابر با API SP و با فرمولاسیون ممتاز تمام سینتتیک تولید شده است.

این محصول برای استفاده در خودروهای سواری مدرن از سال 2020 به بعد که دارای سیستم توربوشارژ (TGDI) هستند، جهت کنترل آسیب احتراق زودرس (LSPI) و محافظت همه منظوره (All-In-One Protection) و برای بهبود عملکرد موتور خودرو طراحی شده است.

شرکت نفت ایرانول، به‌عنوان پیشرو در تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های روز دنیا، همواره ارتقای کیفیت و نوآوری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.

کسب این عنوان نیز بار دیگر نشانگر تعهد ایرانول به توسعه دانش و فناوری داخلی و استمرار مسیر نوآوری در صنعت روغن‌موتور کشور است.

انتهای پیام/