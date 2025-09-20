خبرگزاری کار ایران
جشن هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر اکرم (ص) در شرکت نفت پاسارگاد برگزار شد

جشن هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر اکرم (ص) در شرکت نفت پاسارگاد برگزار شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، امیرحسین باقری، مدیرعامل این شرکت در مراسم جشن هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر اعظم (ص) ضمن تبریک این روز فرخنده، بر تلاش جمعی و همدلی در مسیر پیشرفت شرکت تأکید کرد.

این جشن با حضور پرسنل دفتر مرکزی و مجتمع تولیدی تهران و خانواده‌های ایشان برگزار شد و در فضایی صمیمی و خانوادگی، برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای موسیقی توسط گروه موسیقی دانشگاه افسری، مولودی‌خوانی و ویژه‌برنامه‌های شاد برای کودکان اجرا شد.

همچنین، دکتر عزیزی، روانشناس به عنوان سخنران حضور داشت و با بیانی صمیمی و آموزنده، بر اهمیت همدلی و توجه به ارزش‌های خانوادگی تأکید کرد.

برگزاری این جشن فرصتی مناسب برای تقویت همدلی و ایجاد لحظاتی خوش در کنار خانواده بزرگ نفت پاسارگاد بود

