حضور مدیرعامل صبا انرژی در غرفه پتروشیمی جم پیلن در نوزدهمین نمایشگاه ایرانپلاست
در سومین روز از نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست، غرفه شرکت پتروشیمی جم پیلن میزبان دکتر پناهی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی، به همراه هیئت همراه بود. این بازدید در راستای نظارت و بررسی روند پیشرفت دستاوردهای شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی در حوزه صنعت پلاستیک و همچنین موفقیتهای شرکت پتروشیمی جم پیلن انجام گرفت.
دکتر پناهی به همراه دکتر اکبری ضمن بازدید از غرفه پتروشیمی جم پیلن، با مدیران و کارشناسان شرکت به گفتگو نشستند و از نزدیک با محصولات و فناوریهای نوین این شرکت آشنا شدند.
مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی بر اهمیت توسعه صنعت پتروشیمی و نقش آن در تقویت اقتصاد کشور تأکید کردند و از تلاشهای مجموعه پتروشیمی جم پیلن در زمینه نوآوری، بهبود کیفیت محصولات و صیانت از سرمایه بازنشستگان صندوق بازنشستگی تقدیر نمودند.
این حضور نشاندهنده حمایت شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی از توسعه شرکتهای فعال در حوزه صنعت پلاستیک و پتروشیمی است و زمینهساز توسعه و رفع موانع بیشتر در آینده خواهد بود.
نمایشگاه ایرانپلاست که به عنوان بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک در کشور شناخته میشود، فرصتی مناسب برای معرفی آخرین دستاوردها و فناوریهای مرتبط با این صنعت فراهم میکند.
حضور شرکتهایی همچون پتروشیمی جم پیلن و حمایت مدیران ارشد، اهمیت بالای این رویداد را نمایان میسازد.