خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور مدیرعامل صبا انرژی در غرفه پتروشیمی جم پیلن در نوزدهمین نمایشگاه ایران‌پلاست

حضور مدیرعامل صبا انرژی در غرفه پتروشیمی جم پیلن در نوزدهمین نمایشگاه ایران‌پلاست
کد خبر : 1693789
لینک کوتاه کپی شد.
در سومین روز از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست، غرفه شرکت پتروشیمی جم پیلن میزبان دکتر پناهی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، به همراه هیئت همراه بود. این بازدید در راستای نظارت و بررسی روند پیشرفت دستاوردهای شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی در حوزه صنعت پلاستیک و همچنین موفقیت‌های شرکت پتروشیمی جم پیلن انجام گرفت.
 
دکتر پناهی به همراه دکتر اکبری ضمن بازدید از غرفه پتروشیمی جم پیلن، با مدیران و کارشناسان شرکت به گفتگو نشستند و از نزدیک با محصولات و فناوری‌های نوین این شرکت آشنا شدند. 
مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی بر اهمیت توسعه صنعت پتروشیمی و نقش آن در تقویت اقتصاد کشور تأکید کردند و از تلاش‌های مجموعه پتروشیمی جم پیلن در زمینه نوآوری، بهبود کیفیت محصولات و صیانت از سرمایه بازنشستگان صندوق بازنشستگی تقدیر نمودند.
 
این حضور نشان‌دهنده حمایت شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی از توسعه شرکت‌های فعال در حوزه صنعت پلاستیک و پتروشیمی است و زمینه‌ساز توسعه و رفع موانع بیشتر در آینده خواهد بود.
 
نمایشگاه ایران‌پلاست که به عنوان بزرگ‌ترین رویداد صنعت پلاستیک در کشور شناخته می‌شود، فرصتی مناسب برای معرفی آخرین دستاوردها و فناوری‌های مرتبط با این صنعت فراهم می‌کند.
حضور شرکت‌هایی همچون پتروشیمی جم پیلن و حمایت مدیران ارشد، اهمیت بالای این رویداد را نمایان می‌سازد.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی