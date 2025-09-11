در سومین روز از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست، غرفه شرکت پتروشیمی جم پیلن میزبان دکتر پناهی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، به همراه هیئت همراه بود. این بازدید در راستای نظارت و بررسی روند پیشرفت دستاوردهای شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی در حوزه صنعت پلاستیک و همچنین موفقیت‌های شرکت پتروشیمی جم پیلن انجام گرفت.

دکتر پناهی به همراه دکتر اکبری ضمن بازدید از غرفه پتروشیمی جم پیلن، با مدیران و کارشناسان شرکت به گفتگو نشستند و از نزدیک با محصولات و فناوری‌های نوین این شرکت آشنا شدند.

مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی بر اهمیت توسعه صنعت پتروشیمی و نقش آن در تقویت اقتصاد کشور تأکید کردند و از تلاش‌های مجموعه پتروشیمی جم پیلن در زمینه نوآوری، بهبود کیفیت محصولات و صیانت از سرمایه بازنشستگان صندوق بازنشستگی تقدیر نمودند.

این حضور نشان‌دهنده حمایت شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی از توسعه شرکت‌های فعال در حوزه صنعت پلاستیک و پتروشیمی است و زمینه‌ساز توسعه و رفع موانع بیشتر در آینده خواهد بود.

نمایشگاه ایران‌پلاست که به عنوان بزرگ‌ترین رویداد صنعت پلاستیک در کشور شناخته می‌شود، فرصتی مناسب برای معرفی آخرین دستاوردها و فناوری‌های مرتبط با این صنعت فراهم می‌کند.

حضور شرکت‌هایی همچون پتروشیمی جم پیلن و حمایت مدیران ارشد، اهمیت بالای این رویداد را نمایان می‌سازد.

انتهای پیام/