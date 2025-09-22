جمپیلن بر سکوی نخست نوآوری ایستاد؛ تندیس زرین جشنواره محصول برتر ایرانی به پتروشیمی جم پیلن رسید
کد خبر : 1693787
جمپیلن بر سکوی نخست نوآوری ایستاد؛ تندیس زرین جشنواره محصول برتر ایرانی به پتروشیمی جمپیلن رسید.
در نهمین جشنواره نوآوری محصول برتر ایرانی که با حضور معاونت توسعه و برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قایم مقام معاونت پژوهشی شریف ، مدیران ارشد شرکتهای پتروشیمی ، بانک ها شرکتهای خودروسازی و جمعی از فعالان حوزه نوآوری در دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، شرکت پتروشیمی جمپیلن با ارائه گرید جدید EP548u موفق شد تندیس زرین و لوح تقدیر این رویداد معتبر را به دست آورد.
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل جمپیلن، گرید EP548u به عنوان محصول نوآورانه پلی پروپیلن با عملکردی متمایز ، مقاومت و ضربهپذیری مناسب و پاسخگویی به نیازهای صنعت بسته بندی مواد غذایی موسومبه جداره نازک و IMLتوانسته نیازهای متنوع صنایع پاییندستی را برآورده سازد.
این محصول نتیجه تلاش مشترک واحدهای فنی، عملیاتی و پژوهشی شرکت و راهبری مدیریت ارشد بوده است.
محصولات شرکتکننده در این جشنواره پس از ارزیابی دقیق بر اساس شاخصهایی مانند سطح فناوری، ارزشافزوده اقتصادی، سهم در توسعه پایدار و تأثیر بر بازار داخلی، رتبهبندی شدند که در نهایت جمپیلن توانست تندیس زرین تولید گرید نواور را از آن خود کند.
حسین بارگاهی، مدیرعامل پتروشیمی جمپیلن، ضمن تبریک این موفقیت به همکاران خود و سهامداران معزز شرکت، گفت:
«این افتخار نتیجه تعهد، تلاشهای بیوقفه و همدلی همکاران ما در همه واحدهای شرکت است. تولید محصولاتی مانند EP548u گامی مهم در مسیر خودکفایی صنعتی و کاهش وابستگی کشور به واردات است و ما مسیر نوآوری و توسعه پایدار را با جدیت ادامه خواهیم داد.»
جشنواره نوآوری محصول برتر ایرانی هر سال با هدف معرفی و تقدیر از محصولات نوآور داخلی به همت دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود. دریافت تندیس زرین، به عنوان بالاترین سطح افتخار این جشنواره، نمادی از تأیید کارشناسانه برتری فناوری و اثرگذاری محصولات بر صنعت کشور محسوب میشود.