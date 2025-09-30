پتروشیمی جم برای نهمین سال متوالی موفق به دریافت گواهینامه انطباق مصرف انرژی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی جم، این شرکت بر اساس استانداردهای ملی ۱۳۳۰ و ۹۶۴۸ موفق شد برای نهمین سال متوالی گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی را دریافت کند.

بر اساس این گزارش، پایش مستمر و کنترل دقیق مصرف انرژی در پتروشیمی جم باعث شده است که شدت مصرف انرژی نه تنها از میزان استانداردهای داخلی فراتر نرود، بلکه روندی کاهشی نیز داشته باشد.

این دستاورد مهم نشان‌دهنده عزم و اهتمام جدی پتروشیمی جم در بهینه‌سازی مصرف انرژی و رعایت استانداردهای ملی در فرآیندهای تولیدی است