حضور پتروشیمی جم با تازه ترین دستاوردها در نمایشگاه ایران پلاست ۱۴۰۴
نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست با حضور فعال مدیران ارشد و کارشناسان خود، ضمن معرفی تازهترین دستاوردها و توانمندیها، بر توسعه همکاریهای بینالمللی و صادرات محصولات به فراتر از مرزها تأکید کرد.
شرکت پتروشیمی جم در نخستین روز از نوزدهمین
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم: نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست ۱۴۰۴ صبح روزدوشنبه ۱۷ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران رسما آغاز به کار کرد. شرکت پتروشیمی جم در نخستین روز این رویداد بزرگ صنعت پتروشیمی با حضور مدیران ارشد و کارشناسان متخصص خود، میزبان فعالان داخلی و خارجی این صنعت بود.
غرفه پتروشیمی جم در نمایشگاه با استقبال گسترده بازدیدکنندگانی از شرکتهای داخلی و نمایندگان تجاری خارجی از کشورهای روسیه، مجارستان، پاکستان و … همراه بود که با کارشناسان جم در خصوص تعامل و راه های همکاری های دوجانبه وارد گفتگو و مذاکره شدند.
گفتنی است: پتروشیمی جم با بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیت عظیم تولیدی، توانسته است بخش قابل توجهی از محصولات خود را به بازارهای بینالمللی صادر کند. صادرات گسترده این محصولات به فراتر از مرزها، جایگاه برجسته جم را در بازارهای جهانی تثبیت کرده و نقش کلیدی این شرکت را در تأمین نیاز صنایع پاییندستی به نمایش گذاشته است.
«شایان ذکر است: حضور کارشناسان و مدیران پتروشیمی جم در نخستین روز نمایشگاه ایرانپلاست ۱۴۰۴، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای شرکت، توسعه همکاریهای بینالمللی و گسترش سهم بازار جهانی به شمار میرود. این شرکت با رویکردی آیندهنگرانه، عزم خود را برای نقشآفرینی مؤثرتر در صنعت پتروشیمی منطقه و جهان جزم کرده است.
غرفه پتروشیمی جم در غرفه ۸ و ۹ از ۱۷ الی ۲۰ شهریور در محل نمایشگاه های بین المللی تهران
پذیرای مدعوین و دوستداران این صنعت می باشد.