به گزارش ایلنا از ایرانول، در جریان این بازدید که روز دوشنبه ۷ مهرماه در پالایشگاه روغن‌سازی تهران انجام شد، کامیار، سرپرست شرکت نفت ایرانول، گزارشی جامع از وضعیت فعلی تولید، فروش، برنامه‌های ارتقای بهره‌وری و پروژه‌های در دست اجرا ارائه داد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته نوآوری و بین‌الملل ایرانول تصریح کرد: شرکت نفت ایرانول در سال جاری موفق شد محصولات بنزینی و دیزلی جدید خود را در بالاترین سطح کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی به بازار عرضه کند.

در بخش بعدی جلسه، مدیران ارشد حاضر به بحث و تبادل نظر درباره مهمترین مسائل شرکت پرداختند.

در ادامه، شهیدی‌پور ضمن قدردانی از عملکرد مدیران و کارکنان ایرانول، بر لزوم توسعه صادرات و بین‌المللی‌سازی، نوآوری و توسعه محصولات جدید و واگذاری مالکیت یا مدیریت به بخش خصوصی، به عنوان برخی از راهبردهای شستا و تاپیکو تأکید کرد و افزود:

موضوع مولدسازی املاک بسیار حائز اهمیت است و باید منافع حاصل از مولدسازی و همچنین درآمدهای حاصل از واگذاریها در پروژه های توسعه ای و زیربنایی شرکت سرمایه گذاری شود.

مدیرعامل تاپیکو همچنین خواستار اهتمام ویژه برای تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی و نیز عرضه حداکثری محصولات در بورس کالا برای ارتقای سودآوری و شفافیت شد.

در پایان این بازدید، شهیدی‌پور ضمن تقدیر از تلاش‌های کامیار، سرپرست شرکت نفت ایرانول، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران و کارکنان این شرکت، آنان را “خط مقدم تولید” خواند و بر لزوم وحدت، همدلی و همراستایی کلیه اعضای خانواده بزرگ ایرانول و تاپیکو تاکید کرد.

