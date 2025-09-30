خبرگزاری کار ایران
بازدید مدیرعامل تاپیکو از شرکت نفت ایرانول؛

تأکید شهیدی‌پور بر توسعه صادرات و نوآوری

تأکید شهیدی‌پور بر توسعه صادرات و نوآوری
مدیرعامل هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، به همراه معاونان و مدیران ارشد این هلدینگ با حضور در پالایشگاه شرکت نفت ایرانول، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرده و در جریان روند فعالیت‌ها، پروژه‌های توسعه‌ای و ظرفیت‌های تولیدی این شرکت قرار گرفتند.

به گزارش  ایلنا از ایرانول، در جریان این بازدید که روز دوشنبه ۷ مهرماه در پالایشگاه روغن‌سازی تهران انجام شد،  کامیار، سرپرست شرکت نفت ایرانول، گزارشی جامع از وضعیت فعلی تولید، فروش، برنامه‌های ارتقای بهره‌وری و پروژه‌های در دست اجرا ارائه داد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته نوآوری و بین‌الملل ایرانول تصریح کرد: شرکت نفت ایرانول در سال جاری موفق شد محصولات بنزینی و دیزلی جدید خود را در بالاترین سطح کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی به بازار عرضه کند.

در بخش بعدی جلسه، مدیران ارشد حاضر به بحث و تبادل نظر درباره مهمترین مسائل شرکت پرداختند.

در ادامه،  شهیدی‌پور ضمن قدردانی از عملکرد مدیران و کارکنان ایرانول، بر لزوم توسعه صادرات و بین‌المللی‌سازی، نوآوری و توسعه محصولات جدید و واگذاری مالکیت یا مدیریت به بخش خصوصی، به عنوان برخی از  راهبردهای شستا و تاپیکو تأکید کرد و افزود:

موضوع مولدسازی املاک بسیار حائز اهمیت است و باید منافع حاصل از مولدسازی و همچنین درآمدهای حاصل از واگذاریها در پروژه های توسعه ای و زیربنایی شرکت سرمایه گذاری شود.

مدیرعامل تاپیکو همچنین خواستار اهتمام ویژه برای تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی و نیز عرضه حداکثری محصولات در بورس کالا برای ارتقای سودآوری و شفافیت شد.

در پایان این بازدید،  شهیدی‌پور ضمن تقدیر از تلاش‌های  کامیار، سرپرست شرکت نفت ایرانول، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران و کارکنان این شرکت، آنان را “خط مقدم تولید” خواند و بر لزوم وحدت، همدلی و همراستایی کلیه اعضای خانواده بزرگ ایرانول و تاپیکو تاکید کرد.     

