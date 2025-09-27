خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«ایرانول متادیزل»؛ نسل نوین روغن موتورهای دیزلی روانه بازار شد

«ایرانول متادیزل»؛ نسل نوین روغن موتورهای دیزلی روانه بازار شد
کد خبر : 1692261
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت نفت ایرانول «ایرانول متادیزل» را به عنوان جدیدترین محصول خود در حوزه روانکارهای دیزلی رونمایی و روانه بازار کرد.

به گزارش ایلنا از ایرانول، «ایرانول متادیزل» با بهره‌گیری از فرمولاسیون تمام‌سنتتیک و دستیابی به بالاترین سطح کیفی جهانی API FA-4، به عنوان ‌جدیدترین محصول ایرانول در حوزه روغن موتورهای دیزلی وارد بازار شد.

این محصول پیشرفته، ویژه موتورهای دیزلی نسل جدید طراحی‌شده از سال ۲۰۱۷ به بعد بوده و با برخورداری از استاندارد EURO 6 و سیستم کاهش آلایندگی DPF، هم‌راستا با الزامات نوین زیست‌محیطی عرضه شده است.

«ایرانول متادیزل» با هدف پاسخ‌گویی به نیاز روزافزون بازار خودروهای دیزلی مدرن تولید شده و با افزایش طول عمر موتور، کاهش مصرف سوخت و تضمین عملکردی روان و مطمئن، تجربه‌ای متفاوت برای ناوگان حمل‌ونقل سنگین فراهم می‌سازد.

ایرانول که این محصول را همزمان با هفته دفاع مقدس و‌ در سالروز شکست حصر آبادان رونمایی کرده است، گامی مهم در مسیر توسعه فناوری‌های نوین روانکاری و همگام‌سازی با استانداردهای جهانی برداشته و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان پیشگام صنعت روانکار کشور تثبیت کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی