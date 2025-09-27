«ایرانول متادیزل»؛ نسل نوین روغن موتورهای دیزلی روانه بازار شد

به گزارش ایلنا از ایرانول، «ایرانول متادیزل» با بهره‌گیری از فرمولاسیون تمام‌سنتتیک و دستیابی به بالاترین سطح کیفی جهانی API FA-4، به عنوان ‌جدیدترین محصول ایرانول در حوزه روغن موتورهای دیزلی وارد بازار شد.

این محصول پیشرفته، ویژه موتورهای دیزلی نسل جدید طراحی‌شده از سال ۲۰۱۷ به بعد بوده و با برخورداری از استاندارد EURO 6 و سیستم کاهش آلایندگی DPF، هم‌راستا با الزامات نوین زیست‌محیطی عرضه شده است.

«ایرانول متادیزل» با هدف پاسخ‌گویی به نیاز روزافزون بازار خودروهای دیزلی مدرن تولید شده و با افزایش طول عمر موتور، کاهش مصرف سوخت و تضمین عملکردی روان و مطمئن، تجربه‌ای متفاوت برای ناوگان حمل‌ونقل سنگین فراهم می‌سازد.

ایرانول که این محصول را همزمان با هفته دفاع مقدس و‌ در سالروز شکست حصر آبادان رونمایی کرده است، گامی مهم در مسیر توسعه فناوری‌های نوین روانکاری و همگام‌سازی با استانداردهای جهانی برداشته و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان پیشگام صنعت روانکار کشور تثبیت کرده است.

