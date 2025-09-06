مهدی کامیار سکاندار جدید ایرانول/ نوید رشد و نوآوری در شرکت
هیأت مدیره شرکت نفت ایرانول با صدور حکمی، مهدی کامیار را بهعنوان سرپرست این شرکت منصوب کرد.
به گزارش ایلنا از شرکت نفت ایرانول، در مراسمی که روز شنبه ۱۵ شهریور ماه، در محل این شرکت با حضور حمزه وکیلی معاون شرکتها و ارتقای عملکرد، معاونین هلدینگ تاپیکو، اعضای هیات مدیره و معاونین و مدیران ارشد ایرانول برگزار شد، کامیار سکان هدایت ایرانول را بر عهده گرفت.
کامیار از دانشآموختگان ممتاز دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مهندسی مکانیک و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی ارشد است.
وی با بیش از ۱۷ سال تجربه مدیریتی در حوزههای صنعت، شرکتهای دانشبنیان انرژی، هدایت طرحهای کلان تولیدی و صنعتی، توسعه همکاریهای بینالمللی در فناوریهای پیشرفته و همچنین حضور موثر در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از مدیران برجسته و کارآمد کشور به شمار میرود.
او طی چهار سال گذشته بهعنوان معاون طرح و توسعه و عضو موظف هیأت مدیره شرکت نفت ایرانول، نقش کلیدی در طراحی و اجرای پروژههای توسعهای این شرکت ایفا کرده است.
از جمله دستاوردهای شاخص در این دوران میتوان به بهرهبرداری موفق از پروژه بهبود راندمان واحد مومگیری پالایشگاه روغنسازی تهران اشاره کرد؛ پروژه ای که نقطه عطفی در ارتقای بهرهوری و افزایش ارزش افزوده شرکت محسوب میشود.
اکنون با اعتماد هیأت مدیره، سکان هدایت ایرانول به دستان کامیار سپرده شده است. بیتردید، حضور ایشان در جایگاه مدیرعامل نویدبخش فصلی تازه از رشد پایدار، نوآوری و شکوفایی برای شرکت نفت ایرانول خواهد بود.