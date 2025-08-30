رشد قابل توجه ایرانول در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۴؛
جهش ۶۱ درصدی درآمد و صعود نرخ فروش محصولات
به گزارش ایلنا از شرکت نفت ایرانول ، شرکت نفت ایرانول در ادامه مسیر رو به رشد خود، عملکردی درخشان تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ به ثبت رسانده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این شرکت توانسته در ۵ ماهه نخست سال جاری به جمع فروش ۱۲ هزار میلیارد تومانی (۱۲ همت) دست یابد که نسبت به رقم ۷ همتی دوره مشابه سال گذشته، رشد قابل توجه ۶۱ درصدی درآمد عملیاتی را نشان میدهد.
"شرانل" در مردادماه با ثبت فروش ۲۷۴۶ میلیارد تومانی بار دیگر توان خود در بازار داخلی و صادراتی را اثبات کرد. از این مبلغ، ۲۱۷۸ میلیارد تومان مربوط به فروش داخلی و ۵۶۸ میلیارد تومان حاصل از صادرات محصولات بوده است. در داخل کشور، روغن موتور دیزلی و بنزینی با سهم ۴۵ درصدی از فروش مرداد و ۴۶ درصدی از سبد فروش ۵ ماهه، جایگاه اصلی را در ترکیب درآمدی ایرانول دارند. در بخش صادرات نیز، روغن پایه و روغنهای فرآیندی سهم عمده درآمد را تأمین کردهاند.
نکته جذاب این گزارش، رشد قابل توجه نرخهای فروش محصولات است؛ به طوری که روغن موتور بنزینی با افزایش ۱۰۶ درصدی و روغن دیزلی با رشد ۷۴ درصدی همراه بودهاند. این آمار بیانگر تقویت تقاضا، بهبود شرایط بازار و مدیریت هوشمندانه ایرانول در بهرهگیری از فرصتهای قیمتی است.
با توجه به روند صعودی تولید، توسعه بازار داخلی و تثبیت جایگاه صادراتی، چشمانداز ادامه سال ۱۴۰۴ برای «شرانل» بسیار مثبت ارزیابی میشود و این شرکت میتواند همچنان یکی از ستارههای صنعت روانکار ایران باقی بماند.