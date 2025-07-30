به گزارش ایلنا؛ دیدار فرمانده سپاه شهرستان عسلویه با مدیرعامل پتروشیمی جم پیلن به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی جم پیلن؛ پاسداشت استقامت در جنگ ۱۲ روزه و همبستگی ملی در صنعت در پی تحولات اخیر منطقه و نمایش اقتدار نیروهای مسلح و استقامت مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه، که بار دیگر نمادی از پایداری ملت‌های آزاده در برابر ظلم و تجاوز را به تصویر کشید، فرمانده سپاه ناحیه عسلویه با حضور در شرکت پتروشیمی جم پیلن با مدیرعامل این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، سرهنگ پاسدار اسماعیل تاجیک ضمن گرامیداشت مقاومت ملت‌های مسلمان و وطن‌دوست، بر ضرورت ایفای نقش فعال صنعت در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایت معنوی از جبهه مقاومت تأکید کرد و گفت: «امروز، بیش از هر زمان دیگر، صنعت، نهادهای مردمی و جهادی باید با وحدت و همدلی، پیام عزت، ایستادگی و وفاداری به آرمان‌های ایران اسلامی را به گوش جهانیان برسانند.»

مدیرعامل پتروشیمی جم پیلن نیز در این دیدار، با محکوم‌کردن جنایات اخیر رژیم صهیونیستی، بر تعهد این شرکت نسبت به امانت‌داری از سرمایه بازنشستگان کشوری و سهام‌داران تأکید کرد و انجام مسئولیت‌های اجتماعی در محیط پیرامونی را یکی از اولویت‌های اصلی این مجموعه دانست.

وی همچنین از آمادگی پتروشیمی جم پیلن برای مشارکت در برنامه‌های فرهنگی، حمایتی و جهادی در راستای اعتلای استقلال ملی، سربلندی ایران اسلامی و سرافرازی مردم شریف منطقه خبر داد.

این دیدار با قرائت فاتحه‌ای به یاد شهدای مقاومت اسلامی و بررسی راهکارهای گسترش مشارکت صنعت در پویش‌های اجتماعی و منطقه‌ای به پایان رسید. روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی جم پیلن

