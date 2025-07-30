دیدار فرمانده سپاه شهرستان عسلویه با مدیرعامل پتروشیمی جم پیلن
در این دیدار، سرهنگ پاسدار اسماعیل تاجیک ضمن گرامیداشت مقاومت ملتهای مسلمان و وطندوست، بر ضرورت ایفای نقش فعال صنعت در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و حمایت معنوی از جبهه مقاومت تأکید کرد و گفت: «امروز، بیش از هر زمان دیگر، صنعت، نهادهای مردمی و جهادی باید با وحدت و همدلی، پیام عزت، ایستادگی و وفاداری به آرمانهای ایران اسلامی را به گوش جهانیان برسانند.»
به گزارش ایلنا؛ دیدار فرمانده سپاه شهرستان عسلویه با مدیرعامل پتروشیمی جم پیلن به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل پتروشیمی جم پیلن؛ پاسداشت استقامت در جنگ ۱۲ روزه و همبستگی ملی در صنعت در پی تحولات اخیر منطقه و نمایش اقتدار نیروهای مسلح و استقامت مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه، که بار دیگر نمادی از پایداری ملتهای آزاده در برابر ظلم و تجاوز را به تصویر کشید، فرمانده سپاه ناحیه عسلویه با حضور در شرکت پتروشیمی جم پیلن با مدیرعامل این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.
مدیرعامل پتروشیمی جم پیلن نیز در این دیدار، با محکومکردن جنایات اخیر رژیم صهیونیستی، بر تعهد این شرکت نسبت به امانتداری از سرمایه بازنشستگان کشوری و سهامداران تأکید کرد و انجام مسئولیتهای اجتماعی در محیط پیرامونی را یکی از اولویتهای اصلی این مجموعه دانست.
وی همچنین از آمادگی پتروشیمی جم پیلن برای مشارکت در برنامههای فرهنگی، حمایتی و جهادی در راستای اعتلای استقلال ملی، سربلندی ایران اسلامی و سرافرازی مردم شریف منطقه خبر داد.
این دیدار با قرائت فاتحهای به یاد شهدای مقاومت اسلامی و بررسی راهکارهای گسترش مشارکت صنعت در پویشهای اجتماعی و منطقهای به پایان رسید. روابط عمومی و امور بینالملل پتروشیمی جم پیلن