خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی جناب آقای دکتر پناهی از شرکت پتروشیمی جم پیلن

بازدید مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی جناب آقای دکتر پناهی از شرکت پتروشیمی جم پیلن
کد خبر : 1674088
لینک کوتاه کپی شد.

بازدید مدیرعامل محترم هلدینگ صبا انرژی از شرکت پتروشیمی جم پیلن

به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم پیلن، روز سه شنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴، جناب آقای دکتر پناهی، مدیرعامل محترم هلدینگ صبا انرژی، به‌همراه هیأت همراه، از بخش‌های مختلف شرکت پتروشیمی جم پیلن بازدید به‌عمل آوردند.
 
در جریان این بازدید، گزارشی جامع از آخرین وضعیت تولید، پروژه‌های توسعه‌ای، دستاوردهای فنی و عملیاتی شرکت، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و برنامه‌های پیش‌رو، به‌ویژه در حوزه تأمین خوراک و اجرای طرح خالص‌سازی، توسط مدیرعامل و مدیران ارشد پتروشیمی جم پیلن ارائه شد.
 
دکتر پناهی ضمن ابراز خرسندی از روند پیشرفت، اقدامات صورت‌گرفته و عملکرد مطلوب شرکت، بر لزوم حمایت همه‌جانبه هلدینگ صبا انرژی از برنامه‌های توسعه‌ای جم پیلن، به‌ویژه در مسیر ارتقاء بهره‌وری، نوآوری و افزایش ظرفیت تولید تأکید کردند.
 
این بازدید با هدف بررسی میدانی فعالیت‌ها، تقویت هم‌افزایی میان شرکت‌های زیرمجموعه و شناسایی فرصت‌های بهبود عملکرد، بهره‌وری و سودآوری و در راستای صیانت از منافع سهامداران و بازنشستگان گرانقدر صندوق بازنشستگی کشوری صورت گرفت.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور