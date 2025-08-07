بازدید مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی جناب آقای دکتر پناهی از شرکت پتروشیمی جم پیلن
به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم پیلن، روز سه شنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴، جناب آقای دکتر پناهی، مدیرعامل محترم هلدینگ صبا انرژی، بههمراه هیأت همراه، از بخشهای مختلف شرکت پتروشیمی جم پیلن بازدید بهعمل آوردند.
در جریان این بازدید، گزارشی جامع از آخرین وضعیت تولید، پروژههای توسعهای، دستاوردهای فنی و عملیاتی شرکت، ظرفیتها، چالشها و برنامههای پیشرو، بهویژه در حوزه تأمین خوراک و اجرای طرح خالصسازی، توسط مدیرعامل و مدیران ارشد پتروشیمی جم پیلن ارائه شد.
دکتر پناهی ضمن ابراز خرسندی از روند پیشرفت، اقدامات صورتگرفته و عملکرد مطلوب شرکت، بر لزوم حمایت همهجانبه هلدینگ صبا انرژی از برنامههای توسعهای جم پیلن، بهویژه در مسیر ارتقاء بهرهوری، نوآوری و افزایش ظرفیت تولید تأکید کردند.
این بازدید با هدف بررسی میدانی فعالیتها، تقویت همافزایی میان شرکتهای زیرمجموعه و شناسایی فرصتهای بهبود عملکرد، بهرهوری و سودآوری و در راستای صیانت از منافع سهامداران و بازنشستگان گرانقدر صندوق بازنشستگی کشوری صورت گرفت.