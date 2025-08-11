پتروشیمی جم پیلن پیشگام در توسعه زیر ساخت های اموزشی و فنی حرفه ای شهرستان جم

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل جم پیلن؛ در راستای ایفای نقش مسئولیت‌های اجتماعی و تحقق سیاست‌های توسعه پایدار، شرکت پتروشیمی جم‌پیلن به مدیریت دکتر حسین بارگاهی، تفاهم‌نامه‌ای ارزشمند با اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر امضا کرد.

این تفاهم‌نامه که در مراسمی با حضور فرماندار شهرستان جم، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر، اعضای هیئت‌مدیره پتروشیمی جم‌پیلن و مسئولان استانی و شهرستان جم به امضا رسید، زمینه‌ساز راه‌اندازی مرکز مهارت‌آموزی فنی و حرفه‌ای در شهرستان جم خواهد بود.

دکتر حسین بارگاهی، مدیرعامل پتروشیمی جم‌پیلن، در این مراسم با ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی شرکت اعلام کرد که بیش از ۶۰۰ نفر در این شرکت مشغول به کار هستند که از این تعداد، ۲۶۷ نفر نیروهای بومی و ساکن منطقه‌اند و بیش از ۵۰ درصد خانواده‌های کارکنان در شهرستان جم سکونت دارند.

وی با ابراز تأسف از ناتمام‌ماندن پروژه مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان جم، اظهار داشت: «شرکت جم‌پیلن با درک ضرورت و نیاز منطقه به توسعه آموزشی، به‌صورت پیشگامانه آمادگی کامل خود را برای تجهیز مرکز فنی و حرفه‌ای و هنرستان همجوار شهرستان اعلام کرده است تا جوانان منطقه، از طریق مهارت‌آموزی تخصصی، در حوزه های فنی و تخصصی توانمند شوند و شاهد کاهش بیکاری در منطقه باشیم.»

مهندس عبدالمجید دوراهکی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر نیز ضمن تقدیر از اقدامات ارزشمند پتروشیمی جم‌پیلن، توسعه آموزش‌های مهارتی در مناطق صنعتی جنوب استان را ابزاری مهم برای توانمندسازی جوانان و کاهش نرخ بیکاری دانست و افزود: «با حمایت این شرکت، فعالیت هنرستان و مرکز آموزش فنی‌حرفه‌ای با نام جم‌پیلن به‌زودی در شهرستان جم آغاز خواهد شد.»

وی با اشاره به اعتبار مدارک صادره از این مراکز آموزشی گفت: «دانش‌آموختگان دو گواهینامه معتبر دریافت خواهند کرد؛ یکی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که قابلیت ترجمه و استفاده در ۱۲۸ کشور دنیا را دارد، و دیگری گواهینامه‌ای مشترک با همکاری پتروشیمی جم‌پیلن، اداره آموزش و پرورش و اداره کل فنی و حرفه‌ای، که در صنایع منطقه نیز دارای اعتبار اجرایی خواهد بود.»

در همین راستا، دکتر تنگستانی، فرماندار شهرستان جم نیز با اشاره به رویکرد مدیریتی خود در توسعه شهرستان در چهار محور اصلی «راه، بهداشت و درمان، آب، و آموزش و پرورش»، از اقدام پیشگامانه پتروشیمی جم‌پیلن قدردانی کرد و افزود: «امید است سایر صنایع و نهادهای منطقه نیز همچون پتروشیمی جم‌پیلن، در مسیر ایفای مسئولیت‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، نقش جدی‌تری ایفا کنند.»

در پایان مراسم، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت پتروشیمی جم‌پیلن و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر به‌صورت رسمی منعقد و به امضای طرفین رسید.

