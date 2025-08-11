خبرگزاری کار ایران
برگزاری نشست صمیمانه مدیرعامل شرکت جم پیلن با کارکنان

نشست صمیمانه مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ستادی و عملیاتی شرکت جم پیلن با کارکنان، بعدازظهر روز یکشنبه ۱۹ مردادماه برگزار شد.

به گزارش ایلنا؛ در این جلسه که با حضور دکتر حسین بارگاهی، مدیرعامل محترم شرکت برگزار شد، کارکنان فرصت یافتند تا به‌صورت مستقیم و بدون واسطه، نظرات، دغدغه‌ها، پیشنهادها و پرسش‌های خود را با مدیران ارشد در میان بگذارند.
 
در این نشست مدیرعامل ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات کارکنان، با رویکردی شفاف و صمیمی به سؤالات مطرح‌شده پاسخ داده و بر اهمیت ارتباط دوسویه، همدلی و مشارکت جمعی در پیشبرد اهداف سازمانی تأکید کردند.
 
این مراسم در فضایی دوستانه و سازنده برگزار شد و بر تداوم چنین تعاملاتی در راستای بهبود فرآیندهای داخلی و ارتقای بهره‌وری سازمانی تأکید شد.

 

روابط عمومی و امور بین الملل

 

