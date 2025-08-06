خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید مدیر عامل هلدینگ صبا انرژی از شرکت توسعه پلیمر پادجم

بازدید مدیر عامل هلدینگ صبا انرژی از شرکت توسعه پلیمر پادجم
کد خبر : 1674065
لینک کوتاه کپی شد.

با حضور دکتر پناهی مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی و هیأت همراه، محمدهاشم نجفی اردکانی مدیرعامل پتروشیمی جم، مهندس زینلی‌نژاد سرپرست شرکت توسعه پلیمر پادجم و مدیران این شرکت از واحد‌های تولیدی و فرآیندی مجتمع پادجم بازدید بعمل آمد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل، با حضور دکتر پناهی مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی و هیأت همراه، محمدهاشم نجفی اردکانی مدیرعامل پتروشیمی جم، مهندس زینلی‌نژاد سرپرست شرکت توسعه پلیمر پادجم و مدیران این شرکت از واحد‌های تولیدی و فرآیندی مجتمع پادجم بازدید بعمل آمد. 

دکتر پناهی درجریان این بازدید با اشاره به ضرورت تکمیل واحد رابر شرکت توسعه پلیمر پادجم به‌عنوان بخش پیشران در زنجیره ارزش با تخصیص منابع تأمین مالی، گفت: افزایش سودآوری پایدار تنها از مسیر یکپارچگی کامل زنجیره امکان‌پذیر است.

وی افزود: مسائل سهام‌داری و فروش محصولات این مجتمع به نفع بازنشستگان کشوری مسئله مهمی‌است که برای رفع همه این موارد، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، نقش حمایتی و تسهیل‌گری خود را با اخذ مجوزهای لازم به‌بهترین نحو ممکن ایفا می‌نماید.

دکتر نجفی مدیر عامل پتروشیمی جم با قدردانی از حمایت‌های بی دریغ مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت‌های زیرمجموعه، بویژه نگاه راهبردی هلدینگ صبا انرژی و فراهم‌آوری زمینه‌ تولیدمحصولات ABS -Rubber پتروشیمی پلیمر‌ پادجم گفت:

تلاش ما افزایش سودآوری و کمک به بهبود معیشت بازنشستگان است و در این مسیر از همه توان و ظرفیت‌های موجود استفاده می‌نمائیم.

در پایان نیز گزارشی جامع از میزان تولید و فروش محصولات اولیه پادجم و اجرای گام های عملیاتی و نهایی تکمیل واحد رابر از سوی مهندس زینلی‌نژاد به حاضران ارائه گردید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور