بازدید مدیر عامل هلدینگ صبا انرژی از شرکت توسعه پلیمر پادجم

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل، با حضور دکتر پناهی مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی و هیأت همراه، محمدهاشم نجفی اردکانی مدیرعامل پتروشیمی جم، مهندس زینلی‌نژاد سرپرست شرکت توسعه پلیمر پادجم و مدیران این شرکت از واحد‌های تولیدی و فرآیندی مجتمع پادجم بازدید بعمل آمد.

دکتر پناهی درجریان این بازدید با اشاره به ضرورت تکمیل واحد رابر شرکت توسعه پلیمر پادجم به‌عنوان بخش پیشران در زنجیره ارزش با تخصیص منابع تأمین مالی، گفت: افزایش سودآوری پایدار تنها از مسیر یکپارچگی کامل زنجیره امکان‌پذیر است.

وی افزود: مسائل سهام‌داری و فروش محصولات این مجتمع به نفع بازنشستگان کشوری مسئله مهمی‌است که برای رفع همه این موارد، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، نقش حمایتی و تسهیل‌گری خود را با اخذ مجوزهای لازم به‌بهترین نحو ممکن ایفا می‌نماید.

دکتر نجفی مدیر عامل پتروشیمی جم با قدردانی از حمایت‌های بی دریغ مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت‌های زیرمجموعه، بویژه نگاه راهبردی هلدینگ صبا انرژی و فراهم‌آوری زمینه‌ تولیدمحصولات ABS -Rubber پتروشیمی پلیمر‌ پادجم گفت:

تلاش ما افزایش سودآوری و کمک به بهبود معیشت بازنشستگان است و در این مسیر از همه توان و ظرفیت‌های موجود استفاده می‌نمائیم.

در پایان نیز گزارشی جامع از میزان تولید و فروش محصولات اولیه پادجم و اجرای گام های عملیاتی و نهایی تکمیل واحد رابر از سوی مهندس زینلی‌نژاد به حاضران ارائه گردید.

