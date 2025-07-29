آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل؛ با حضور دکتر نجفی اردکانی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره پتروشیمی جم، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد مجموعه، آئین تودیع مدیرعامل و معارفه سرپرست جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم برگزار گردید.

دکتر نجفی در این آیین ضمن قدردانی از زحمات دکتر سیدجواد فلاحیان مدیرعامل سابق شرکت توسعه پلیمر پادجم و سایر همکاران، به ضرورت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی و تامین زنجیره ارزش در دوران مدیریت جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم تاکید نمود.

در این آیین، طی حکمی از سوی محمدهاشم نجفی اردکانی مدیرعامل پتروشیمی جم، مهندس قاسم زینلی نژاد به عنوان سرپرست جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم معارفه گردید.

مهندس زینلی‌نژاد به موجب این ابلاغ با حفظ سمت، تمشیت امور را تا تعیین مدیرعامل جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم برعهده گرفت.

