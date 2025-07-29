خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم

آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم
کد خبر : 1674062
لینک کوتاه کپی شد.

طی حکمی از سوی محمدهاشم نجفی اردکانی مدیرعامل پتروشیمی جم، مهندس قاسم زینلی نژاد به عنوان سرپرست جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم معارفه گردید.

به گزارش ایلنا از  روابط عمومی و امور بین‌الملل؛ با حضور دکتر نجفی اردکانی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره پتروشیمی جم، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد مجموعه، آئین تودیع مدیرعامل و معارفه سرپرست جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم برگزار گردید.

دکتر نجفی در این آیین ضمن قدردانی از زحمات دکتر سیدجواد فلاحیان مدیرعامل سابق شرکت توسعه پلیمر پادجم و سایر همکاران، به ضرورت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی و تامین زنجیره ارزش در دوران مدیریت جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم تاکید نمود.

در این آیین، طی حکمی از سوی محمدهاشم نجفی اردکانی مدیرعامل پتروشیمی جم، مهندس قاسم زینلی نژاد به عنوان سرپرست جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم معارفه گردید.

مهندس زینلی‌نژاد به موجب این ابلاغ با حفظ سمت، تمشیت امور را تا تعیین مدیرعامل جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم برعهده گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور