بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از مجتمع پتروشیمی جم

به گزارش ایلنا؛ در جریان این بازدید، پناهی با حضور در واحدهای عملیاتی پتروشیمی جم، از نزدیک در جریان روند تولید، وضعیت فرآیندهای جاری و ظرفیت‌های عملیاتی شرکت قرار گرفت.

پس از پایان بازدید جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد و مدیران عامل شرکت‌های تابعه پتروشیمی جم برگزار شد. که در آن دکتر محمدهاشم نجفی اردکانی، مدیرعامل پتروشیمی جم، به تشریح وضعیت تولید، پروژه‌های در حال اجرا و برنامه‌های راهبردی شرکت پرداخت.

در ادامه مدیران حوزه‌های تخصصی شرکت پتروشیمی جم گزارشی از عملکرد بخش‌های کلیدی نظیر تولید، بازرگانی، فروش، تدارکات، HSE و سایر حوزه‌ها ارائه دادند. و مدیران عامل شرکت‌های تابعه نیز از گزارش فعالیت‌ها، عملکرد دوره‌ای و چالش‌های پیش‌رو در مجموعه‌های تحت مدیریت خود بیان کردند.

پتروشیمی جم به‌عنوان یکی از شرکت‌های راهبردی، سودآور و تأثیرگذار زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، همواره در مسیر توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور گام برداشته و در شمار شرکت‌های پیشرو و نگین مجموعه‌های تابعه این صندوق قرار دارد.