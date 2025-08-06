تحولی در برندینگ صنعت پتروشیمی؛ رونمایی از هویت بصری جدید پتروشیمی جم

به گزارش ایلنا؛ آیین رونمایی از هویت بصری جدید شرکت پتروشیمی جم، به عنوان نخستین اقدام از این دست در صنعت پتروشیمی کشور، صبح روز سه‌شنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ در سالن آپادانا مجتمع پتروشیمی جم برگزار شد. این مراسم با حضور دکتر پناهی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر نجفی‌اردکانی، مدیرعامل پتروشیمی جم، و جمعی از مدیران و کارکنان شرکت همراه بود.

در این رویداد، از طراحی نوین لوگو، رنگ سازمانی، و عناصر گرافیکی جدید پتروشیمی جم پرده‌برداری شد؛ اقدامی که برای نخستین‌بار در صنعت پتروشیمی ایران، به‌طور کامل توسط واحد روابط عمومی یک شرکت پتروشیمی انجام شده است.

حرکتی نوآورانه در مسیر برندینگ صنعتی

بازطراحی هویت بصری پتروشیمی جم، نه‌تنها گامی در جهت تقویت برند سازمانی این شرکت محسوب می‌شود، بلکه نقطه‌عطفی در تحول ارتباطات صنعتی و ارتقای تصویر حرفه‌ای شرکت‌های پتروشیمی در سطح ملی و بین‌المللی به‌شمار می‌آید.

این تحول، نشان‌دهنده بلوغ نگاه مدیریتی به نقش روابط عمومی در صنایع سنگین است؛ جایی که تاکنون کمتر به مقوله برندینگ و ارتباطات یکپارچه توجه شده بود. اکنون پتروشیمی جم با این اقدام، الگویی نوین از تلفیق خلاقیت، جسارت و آینده‌نگری در صنعت پتروشیمی ارائه کرده است.

عناصر جدید هویت بصری

در طراحی جدید، مواردی همچون حفظ اصالت طرح و نماد اصلی لوتوس با رویکردی مدرن که باعث آشناپنداری با نماد سابق و ارزش‌های آن است، ایجاد پرسپکتیو عمقی، نماد حرکت در مسیر رشد و پویایی و منطبق با ارزش‌های سازمانی، انتخاب رنگ با غلظت مناسب که بازتاب‌دهنده روحیه نوآوری و پویایی شرکت است و المان‌های گرافیکی یکپارچه برای استفاده در رسانه‌ها، اسناد رسمی، محیط‌های نمایشگاهی و ارتباطات دیجیتال معرفی شد.این عناصر، نه‌تنها زیبایی‌شناسی برند را ارتقا می‌دهند، بلکه به انتقال مؤثر پیام‌های کلیدی شرکت در تعامل با ذی‌نفعان داخلی و خارجی کمک می‌کنند.

تقدیر از تیم روابط عمومی؛ خلاقیت در قلب صنعت

دکتر نجفی‌اردکانی در سخنرانی خود ضمن تقدیر از تیم روابط عمومی، این اقدام را نمادی از خلاقیت، جسارت و نگاه آینده‌نگر پتروشیمی جم دانست و ابراز امیدواری کرد که این تحول بصری، مقدمه‌ای برای تحولات عمیق‌تر در حوزه ارتباطات سازمانی و تعامل با ذی‌نفعان باشد.

وی با بیان اینکه نگاه آینده‌نگر به ارتباطات، می‌تواند مسیر تعامل با ذی‌نفعان را متحول کند، افزود: «روابط عمومی امروز دیگر صرفاً واحد اطلاع‌رسانی نیست؛ بلکه موتور خلاقیت، هویت‌سازی و تعامل راهبردی در سازمان‌های صنعتی است و این کار بزرگ نشان‌دهنده یک تحول مهم و الهام‌بخش در صنعت پتروشیمی ایران و نقطه‌عطفی در برندینگ صنعتی است.»

افتخارات بین‌المللی؛ مسیر تثبیت برند جهانی

شایان ذکر است؛ روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی جم طی دو سال گذشته موفق به کسب بیش از ۵ عنوان جایزه بین‌المللی از جمله در زمینه طراحی شده است. این افتخارات، گواهی بر توانمندی‌های جهانی این واحد و ظرفیت‌های برند پتروشیمی جم در عرصه‌های بین‌المللی و نشان‌دهنده استانداردهای جهانی در اجرا و طراحی، توان رقابت در عرصه‌های بین‌المللی و تأثیرگذاری برند پتروشیمی جم فراتر از مرزهای ایران است؛ قابل توجه آن که این جوایز از کشورهای روسیه، لهستان، امارات و… بوده است.

گفتنی است بازطراحی هویت بصری پتروشیمی جم، آن‌هم به‌طور کامل و برای اولین بار توسط واحد روابط عمومی و امور بین‌الملل، اقدامی کم‌نظیر و پیشرو در صنعت پتروشیمی کشور است. این حرکت نشان‌دهنده بلوغ ارتباطات سازمانی در صنایع سنگین است؛ جایی که معمولاً برندینگ کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و با حمایت حداقلی و مخالفت حداکثری روبرو است، افزایش انسجام بصری در تعاملات داخلی و خارجی شرکت را به همراه دارد و به ایجاد تمایز رقابتی در سطح ملی و بین‌المللی، به‌ویژه در نمایشگاه‌ها، مذاکرات و ارتباط با سرمایه‌گذاران منجر می‌شود.