سلطه تیمهای فوتبالدستی پتروشیمی جم بر رقابتهای منطقهای شرکتهای پتروشیمی پارس
شرکت پتروشیمی جم با دو تیم در این دوره از مسابقات حضور یافت و با عملکردی درخشان، موفق به کسب دو عنوان ارزشمند شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بینالملل پتروشیمی جم، در ادامه رقابتهای ورزشی مردادماه شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس، مسابقات فوتبالدستی کارکنان به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد و در محل هتل شیرینو برگزار شد.
تیم «الف» پتروشیمی جم، متشکل از مهدی مشفقی، محمد قاضی کندی و سعید معظمیزاده، با غلبه بر تمامی حریفان خود، عنوان قهرمانی این دوره را به دست آورد.
تیم «ب» پتروشیمی جم نیز با ترکیب مهرداد حیاتداوودی و هادی خوبیاری، با نمایشی قابل تحسین، مقام سوم مسابقات را از آن خود کرد.
درخشش هر دو تیم در این رقابتها، نشاندهنده انسجام، تمرین هدفمند و روحیه بالای ورزشی کارکنان پتروشیمی جم است که بار دیگر نام این شرکت را در عرصه مسابقات ورزشی منطقهای درخشان کرد.