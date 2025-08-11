خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اقتدار بانوان پتروشیمی جم در مسابقات تنیس روی میز شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس

اقتدار بانوان پتروشیمی جم در مسابقات تنیس روی میز شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس
کد خبر : 1674055
لینک کوتاه کپی شد.

تیم تنیس روی میز بانوان شرکت پتروشیمی جم با درخشش چشمگیر، موفق به کسب مقام نخست تیمی و تصاحب تمامی عناوین برتر انفرادی در مسابقات منطقه‌ای شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی جم، مسابقات تنیس روی میز بانوان شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس ـ از برنامه‌های ورزشی مردادماه ـ به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد، در سالن چندمنظوره هتل شیرینو برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها، تیم بانوان پتروشیمی جم با ترکیب چهار ورزشکار، با اقتدار کامل در برابر رقبا ظاهر شد و مقام قهرمانی تیمی را به دست آورد.

در بخش انفرادی نیز، ورزشکاران این تیم با عملکردی درخشان، هر سه سکوی برتر را به خود اختصاص دادند:

• مدال طلا: مریم زارعی

• مدال نقره: سید طوبی جعفری

• مدال برنز: مرجان ستوده

اعضای تیم تنیس روی میز بانوان پتروشیمی جم عبارت‌اند از: مریم زارعی، سید طوبی جعفری، مرجان ستوده و سارا امیر دشتستانی. همچنین، زهره برجویی‌زاده به‌عنوان سرپرست تیم، نقش مؤثری در پشتیبانی و هدایت این تیم موفق ایفا کرد.

این دستاورد ارزشمند، نشان‌دهنده آمادگی بالای ورزشکاران و حمایت مؤثر مدیریت پتروشیمی جم از فعالیت‌های ورزشی بانوان است

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور