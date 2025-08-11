اقتدار بانوان پتروشیمی جم در مسابقات تنیس روی میز شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس
تیم تنیس روی میز بانوان شرکت پتروشیمی جم با درخشش چشمگیر، موفق به کسب مقام نخست تیمی و تصاحب تمامی عناوین برتر انفرادی در مسابقات منطقهای شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بینالملل پتروشیمی جم، مسابقات تنیس روی میز بانوان شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس ـ از برنامههای ورزشی مردادماه ـ به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد، در سالن چندمنظوره هتل شیرینو برگزار شد.
در این دوره از رقابتها، تیم بانوان پتروشیمی جم با ترکیب چهار ورزشکار، با اقتدار کامل در برابر رقبا ظاهر شد و مقام قهرمانی تیمی را به دست آورد.
در بخش انفرادی نیز، ورزشکاران این تیم با عملکردی درخشان، هر سه سکوی برتر را به خود اختصاص دادند:
• مدال طلا: مریم زارعی
• مدال نقره: سید طوبی جعفری
• مدال برنز: مرجان ستوده
اعضای تیم تنیس روی میز بانوان پتروشیمی جم عبارتاند از: مریم زارعی، سید طوبی جعفری، مرجان ستوده و سارا امیر دشتستانی. همچنین، زهره برجوییزاده بهعنوان سرپرست تیم، نقش مؤثری در پشتیبانی و هدایت این تیم موفق ایفا کرد.
این دستاورد ارزشمند، نشاندهنده آمادگی بالای ورزشکاران و حمایت مؤثر مدیریت پتروشیمی جم از فعالیتهای ورزشی بانوان است