نایب‌قهرمانی تیم هندبال کارکنان پتروشیمی جم در مسابقات منطقه‌ای شرکت‌های پتروشیمی پارس

تیم هندبال پتروشیمی جم با نمایشی قابل تحسین، به فینال مسابقات هندبال شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس راه یافت و عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی جم، در ادامه تقویم ورزشی مردادماه شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس، مسابقات هندبال کارکنان به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد در سالن ورزشی شهرک گلستان برگزار شد.

تیم هندبال پتروشیمی جم در این رقابت‌ها با عبور موفق از مرحله گروهی و پیروزی برابر پتروشیمی مرجان در نیمه‌نهایی، جواز حضور در دیدار پایانی را به دست آورد.

در فینال این دوره از مسابقات، تیم پتروشیمی جم مقابل پتروشیمی آریاساسول صف‌آرایی کرد. این دیدار حساس و نزدیک، در نهایت با پیروزی آریاساسول به پایان رسید. شایان ذکر است تیم حریف از بازیکنی بهره می‌برد که سابقه حضور در رقابت‌های جهانی هندبال را در کارنامه دارد.

ترکیب تیم هندبال پتروشیمی جم در این رقابت‌ها عبارت بود از: مهدی صمصمامی، مجید زائری، محمود الهی، صمد اختلاط، بهروز اخلاق‌پور، علی شنبدی، مظاهر نوشاد، کریم باصولی، کیانوش جهاندیده، حسام حسینی، حبیب سلیمان‌شعار و عبدالله آل‌حرم. هدایت و سرپرستی تیم را آقای علی ابراهیمی بر عهده داشت.

این موفقیت، بار دیگر نشان‌دهنده روحیه بالای ورزشکاری، انسجام تیمی و تلاش مستمر کارکنان پتروشیمی جم در عرصه ورزش‌های گروهی است

 

