کسب مقام سوم تیمی بانوان پتروشیمی جم در مسابقات طنابکشی شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس
تیم طنابکشی بانوان پتروشیمی جم با نمایشی قدرتمند و هماهنگ، موفق به کسب مقام سوم تیمی در رقابتهای منطقهای شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بینالملل پتروشیمی جم، در ادامه تقویم ورزشی مردادماه شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس، مسابقات طنابکشی بانوان به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد و در سالن چندمنظوره شهرک گلستان برگزار شد.
تیم طنابکشی بانوان پتروشیمی جم با ترکیب ۷ ورزشکار، در رقابت با سایر تیمها با تلاش، همدلی و استقامت مثالزدنی، توانست جایگاه سوم این دوره از مسابقات را به دست آورد.
اعضای تیم بانوان پتروشیمی جم عبارتاند از: طوبی جعفری، مریم محسنی، صدیقه طاهری، فهیمه کاویانپور، فاطمهالسادات هاشمی، سمیه کیمیایی و سمیه منفرد. همچنین، خانم زهره برجوییزاده بهعنوان سرپرست تیم، نقش مؤثری در هماهنگی و پشتیبانی این تیم ایفاء کرد.