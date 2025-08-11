خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کسب مقام سوم تیمی بانوان پتروشیمی جم در مسابقات طناب‌کشی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس

کسب مقام سوم تیمی بانوان پتروشیمی جم در مسابقات طناب‌کشی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس
کد خبر : 1674051
لینک کوتاه کپی شد.

تیم طناب‌کشی بانوان پتروشیمی جم با نمایشی قدرتمند و هماهنگ، موفق به کسب مقام سوم تیمی در رقابت‌های منطقه‌ای شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی جم، در ادامه تقویم ورزشی مردادماه شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس، مسابقات طناب‌کشی بانوان به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد و در سالن چندمنظوره شهرک گلستان برگزار شد.

تیم طناب‌کشی بانوان پتروشیمی جم با ترکیب ۷ ورزشکار، در رقابت با سایر تیم‌ها با تلاش، همدلی و استقامت مثال‌زدنی، توانست جایگاه سوم این دوره از مسابقات را به دست آورد.

اعضای تیم بانوان پتروشیمی جم عبارت‌اند از: طوبی جعفری، مریم محسنی، صدیقه طاهری، فهیمه کاویان‌پور، فاطمه‌السادات هاشمی، سمیه کیمیایی و سمیه منفرد. همچنین، خانم زهره برجویی‌زاده به‌عنوان سرپرست تیم، نقش مؤثری در هماهنگی و پشتیبانی این تیم ایفاء کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور