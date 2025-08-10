به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت نفت پاسارگاد به نقل از شستا رسانه، مراسم گرامیداشت روز خبرنگار به همت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و تعدادی از هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه با حضور دکتر احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، محمدرضا سعیدی؛ مدیرعامل شستا و تعدادی از مدیران عامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه شستا برگزار شد.

محمدرضا سعیدی در این برنامه با تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: حضور در بین اصحاب رسانه برای من افتخارآمیز است؛ شستا و هلدینگ‌های تخصصی و شرکت‌های تابعه همواره قدردان زحمات و تلاش‌های خبرنگاران هستند.

وی ادامه داد: شستا یک هلدینگ چند رشته‌ای و بازیگر مهم و توانمند در اقتصاد ایران است که در ۲۱ صنعت فعال بوده و ۱۶۴۱ محصول تولید می‌کند و عملاً ما از رگ گردن به جامعه نزدیکتریم زیرا خانه‌ای در ایران وجود ندارد که محصولات تولیدی شستا در آن نباشد.

مدیرعامل شستا تصریح کرد: مجموعه شستا با ۷۰ هزار نفر برای ایران بزرگ کار می‌کند و عملاً بزرگترین شرکت ایرانی برای حل مسائل مردم هستیم؛ در رابطه کسب و کار با مردم مبتنی بر اعتماد است.؛ اگر این اعتماد وجود نداشته باشد پرواضح است که در مسئولیت و ماموریت خود موفق نخواهیم شد.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم اعتماد بین خود و مردم را بیشتر کنیم نیازمند حضور جدی‌تر همکارانم در صحنه هستیم؛ باید ما به عنوان اقتصاد و کسب و کار و شما به عنوان رسانه یک عنصر مشترک به نام اعتماد برای افزایش سرمایه بین افکار عمومی ایجاد کنیم که بسیار مهم است.

سعیدی گفت: یکی از شگزد های دشمن در ۱۲ روز جنگ، عملیات روانی بود و رسانه‌های ما زمانی می‌توانستند با این اقدام آنها مقابله کنند که پیشتر با خلق سرمایه اجتماعی و افزایش آن حرکت کرده باشند؛ برای ساخت اعتماد دست خود را خاضعانه به سمت تک تک اصحاب رسانه دراز می‌کنم.

وی با بیان اینکه ۱۲ روز جنگ نشان داد که ما نیازمند بنای جدید برای بهبود سرمایه اجتماعی کشورمان هستیم افزود: سرمایه اجتماعی می‌تواند ما را در بحران‌ها نجات دهد و برای همین هم در ادبیات اقتصادی و مدیریتی اعلام می‌کنند که مدیر باید دارای سرمایه اجتماعی باشد؛ در این بخش رسانه نقش بزرگی بر عهده دارد.

سعیدی گفت: شستا یکی از بزرگترین افتخارات کشور است اما به این سرمایه ملی خیلی جفا می‌شود زیرا تصویر واقعی که پیشتاز حل مسئله است از آن کمتر به نمایش گذاشته شده است؛ تقاضا می‌کنم این تصویر را به خوبی به مردم، بیمه شدگان و خانواده‌های ایرانی نشان دهیم.

مدیرعامل شستا تاکید کرد: با دروغ نمی‌توان امور را اداره کرد و توسعه را جلو برد؛ ما به اخلاق به عنوان سپر اعتماد که تنظیم کننده مرز بین انتقاد سازنده و تخریب است نیاز داریم؛ فیک نیوزها دشمن مشترک کسب و کارها و رسانه‌های واقعی‌اند. آن‌ها در حال تخریب سرمایه اجتماعی هستند که با اقدامات جعلی خود هر دو بخش را نابود می‌کنند اما باید با هم سازه‌ای را بنا کنیم و با از بین بردن فیک نیوزها اجازه ندهیم عده‌ای حقیقت را به محاق برده و بر امور مسلط شوند.

وی اظهار داشت: شستا در این برنامه و همیشه از رسانه‌های رسمی و تاثیرگذار کشور دعوت کرده تا خاضعانه به آنها بگوید به کمک شما برای حذف فیک نیوزها به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و توسعه نیاز دارد چرا که وقتی در فضای جعلی حقیقت به محاق برود دیگر از توسعه کشور خبری نخواهد بود.

سعیدی گفت: من بارها شاهد بودم که مدیران شستا و مدیران هلدینگ‌های تخصصی کار و تلاش می‌کنند اما به یکباره خبر دروغ و جعلی روان آنها را زخمی کرده و بخش زیادی از وقت آنها و انرژی اصحاب رسانه را برای پاسخ به این موضوع می‌گیرد؛ باید با هم کار کرده و بکوشیم زمینه افزایش ظرفیت‌ها را ارتقا داده و نقش خود را بیش از پیش برای بهبود اقتصاد ایران ایفا کنیم.

وی تاکید کرد: برای شستا شفافیت و پاسخگویی ابزار حفظ اعتماد است و ما دنبال این موضوع هستیم و ناراحت می‌شویم که فعالیت‌های هلدینگ‌های ما به اطلاع عموم جامعه نرسد.

مدیرعامل شستا گفت: ما پروژه بزرگ خروج از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری را با مدیریت دکتر میدری در حال پیش بردن هستیم که برای توسعه کشور بسیار مهم است؛ ما بدون اصحاب رسانه امکان جلو بردن این موضوع را نداریم هر چند که مشکلات و سختی‌های بسیار بزرگی دارد؛ ما مهاجرت‌های سازمانی زیادی را برای اجرای این پروژه باید انجام دهیم و با اینکه راهبرد شستا و تاکید قانون است اما نیازمند عزم ملی هستیم تا موانع این مسیر برطرف شود.

وی با اشاره به درخشش مقتدرانه اصحاب رسانه در ۱۲ روز جنگ در برابر عملیات روانی دشمن تاکید کرد: امیدوارم در جنگ اقتصادی هم بتوانیم از موانع عبور کرده و مسائل مردم را حل کنیم؛ باید تولیدات کشور را بیشتر کرده و ارزآوری بیشتری داشته باشیم.

سعیدی همچنین در این مراسم پیشنهاد تشکیل اتاق گفت‌وگوی مشترک بین رسانه و کسب‌وکارها را داد که موضوع آن در وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی هم مطرح و تاکید شده است.

وی افزود: امیدوارم روزهای بهتری با خلق ارزش بیشتر برای مردم و سهامداران و ذی نفعان در پیش باشد.

مدیرعامل شستا با اشاره به اقدام ارزشمند خانم فاطمه فرهنگیان، اپراتور رایتل که در ایام جنگ ۱۲ روزه با آرامش پاسخگوی دغدغه و نگرانی و ترس یکی از دختران این سرزمین شده و حرف‌های او را شنیده و نیازهایش را تامین کرده از این همکار شستا تشکر کرد و گفت: مانند این دختر عزیز ایران در شستا زیاد هستند؛ در طول ۱۲ روز جنگ تولیدات دارویی شرکت‌های شستا بیشتر شد و ناوگان حمل ونقل شستا کالای بیشتری جابه‌جا کرد و بنزین بیشتر در پالایشگاه وابسته به شستا تولید شد و محصولات بیشتری در شرکتهای شستا در گرمای سوزان ماهشهر تولید شد؛ همه اینها به عشق مردم ایران بوده و به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنیم.

مراسم روز خبرنگار با حضور خبرنگاران رسانه‌های گوناگون به همت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و هلدینگ‌های تاپیکو، تاصیکو، سیتا، انرژی تامین، صبا تامین، تادیکو، کشتیرانی و شرکت‌های نفت پاسارگاد، ایرانول و گروه صنعتی بارز در مجتمع فرهنگی کشتیرانی برگزار شد.