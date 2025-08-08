به گزارش ایلنا؛ به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، امیرحسین باقری، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، با صدور پیامی این روز را به خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه تبریک گفت. وی در این پیام، ضمن تأکید بر اهمیت رسالت رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌ها و تقویت آگاهی عمومی، بر نقش مؤثر آنان در همراهی با مسیر توسعه پایدار کشور و صنعت قیر ایران اشاره کرد.

در ادامه، متن پیام مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد به مناسبت روز خبرنگار آمده است:

به نام آفریدگار حقیقت

روز خبرنگار را به شما که با قلم‌های پاک و اندیشه‌های روشن، نقش‌آفرینان عرصه‌ی آگاهی و حقیقت‌گویی جامعه هستید، از صمیم قلب تبریک می‌گویم. شما طلیعه‌داران اطلاع‌رسانی، با شجاعت و مسئولیت‌پذیری، صدای ملت شریف ایران را در مسیر عدالت و پیشرفت به گوش همگان می‌رسانید.

همراهی شما در انعکاس فعالیت‌های شرکت نفت پاسارگاد در راستای تأمین نیازهای ملی و پیشبرد توسعه پایدار کشور، نه‌تنها ستودنی است، بلکه انگیزه‌ای مضاعف در جهت خدمت‌رسانی هرچه بهتر به جامعه برای ما ایجاد می‌کند. در این مسیر، دست یاری شما را به گرمی می‌فشاریم و همکاری سازنده با رسانه‌ها را گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف ملی و اقتدارآفرینی برای صنعت قیر کشور می‌دانیم.

با احترام و سپاس

امیرحسین باقری

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد

انتهای پیام/