به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین الملل، با هدف تأمین پایدار قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی شهرداری‌های استان فارس و ایجاد بسترهای مشترک برای توسعه همکاری‌های راهبردی، تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت نفت پاسارگاد و سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه که در حاشیه برگزاری همایش تخصصی رده‌بندی قیرهای عملکردی پیشرفته قیر (PG+) در شیراز منعقد شد، زمینه‌ساز هم‌افزایی در تأمین فرآورده‌های قیری و ارتقای کیفیت خدمات در پروژه‌های زیرساختی خواهد بود و می‌تواند نقطه‌ آغاز همکاری‌های گسترده‌تر میان دو مجموعه در حوزه‌های مختلف لجستیکی، فنی و اجرایی باشد.

در همین ارتباط ابراهیم صبوری، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های فارس هدف از امضای این تفاهم نامه را تامین قیر با کیفیت و مورد نیاز شهرداری این استان برای آسفالت معابر اعلام و خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه با توجه به وظایف ذاتی سازمان همیاری شهرداری‌های استان و برای کمک و همکاری با شهرداری‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی، از جمله پروژه‌های آسفالت به امضاء رسید.

وی با اشاره به تجربه و دانش فنی شرکت نفت پاسارگاد در تولید قیر باکیفیت، ابرازداشت: بدون شک تأمین و بکارگیری قیر باکیفیت‌، به افزایش عمر آسفالت در شهرها و کاهش هزینه‌های تولید این محصول توسط شهرداری ها کمک می کند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های فارس تناژ اولیه برای انعقاد این تفاهم نامه را بالغ بر 50 هزار تن قیر اعلام و خاطرنشان کرد: این میزان قیر باید ظرف یکسال پیش رو تولید و تحویل داده شود؛ البته 50 هزار تن پیش‌بینی اولیه است و بسته به تعداد پروژه‌ها و تأمین مالی شهرداری‌ها، می‌تواند افزایش یا کاهش داشته باشد.

شرکت نفت پاسارگاد به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده قیر در منطقه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی خود، نقش مؤثری در پشتیبانی از طرح‌های توسعه شهری و عمرانی کشور ایفا می‌کند.