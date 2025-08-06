خبرگزاری کار ایران
نخستین همایش تخصصی قیر +PG با حضور چهره‌های برجسته و با محوریت ارتقای کیفیت راه‌سازی، در شیراز برگزار شد

نخستین همایش تخصصی قیر +PG با حضور چهره‌های برجسته و با محوریت ارتقای کیفیت راه‌سازی، در شیراز برگزار شد
در این رویداد تخصصی، مدیران، کارشناسان و تصمیم‌سازان ارشد حوزه زیرساخت از استان فارس و استان‌های همجوار حضور داشتند و درباره جدیدترین استانداردها و فناوری‌های مرتبط با تولید و کاربرد قیر، به تبادل نظر و انتقال تجربه پرداختند.

به گزارش ایلنا؛ نخستین همایش تخصصی «رده‌بندی عملکردی پیشرفته قیر +PG» با میزبانی شرکت نفت پاسارگاد و با حضور مدیرعامل شرکت، مهندس امیرحسین باقری، و جمعی از چهره‌های برجسته حوزه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و دانشگاهی کشور، در شیراز برگزار شد.

این همایش با هدف ارتقای دانش فنی و تخصصی در حوزه تولید و کاربرد قیر، به‌ویژه قیرهای با رده‌بندی عملکردی (PG+)، و با تمرکز بر نقش مؤثر آن‌ها در بهبود کیفیت و دوام راه‌ها در شرایط مختلف اقلیمی و ترافیکی کشور برگزار شد.

از جمله مهمانان ویژه این همایش می‌توان به چهره‌های برجسته‌ای از حوزه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و دانشگاهی اشاره کرد؛ از جمله دکتر قادری، نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی؛ پروفسور فریدون مقدس‌نژاد، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر؛ مهندس عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس؛ مهندس امیری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس؛ دکتر راستیار، مدیرکل امور راه‌های فرعی و روستایی سازمان راهداری کشور؛ مهندس میرزایی، مدیرکل راه و شهرسازی لارستان فارس؛ دکتر حمیدی، مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس؛ دکتر محمدی، مدیرکل بنیاد مسکن کرمان؛ دکتر روستا، عضو هیأت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران؛ دکتر موسوی، معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران؛ مهندس ناصری‌فر، مدیرکل نظارت بر امور اجرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران؛ و مهندس صبوری، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های فارس.

سخنرانان این همایش ضمن تأکید بر اهمیت به‌کارگیری قیرهای با کیفیت بالا در پروژه‌های راه‌سازی و عمرانی، به چالش‌های موجود در حوزه نگهداری راه‌ها، هزینه‌های تعمیرات ناشی از خرابی‌های زودهنگام، و لزوم انطباق بیشتر مصالح مصرفی با شرایط اقلیمی خاص هر منطقه اشاره کردند. در این همایش همچنین فرصت‌های پیش‌رو برای ارتقای استانداردهای فنی در صنعت قیر، توسعه پایدار زیرساخت‌ها و نقش تعامل میان تولیدکنندگان، نهادهای اجرایی و دستگاه‌های نظارتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری این رویداد، گامی مؤثر در جهت هم‌افزایی تخصصی میان فعالان حوزه راه و شهرسازی، و تلاشی دیگر از سوی شرکت نفت پاسارگاد در مسیر ارتقای کیفیت و پایداری پروژه‌های عمرانی کشور محسوب می‌شود.

 

