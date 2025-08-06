به گزارش ایلنا؛ در نخستین همایش تخصصی رده‌بندی پیشرفته قیرPG+ که به میزبانی شرکت نفت پاسارگاد در شیراز برگزار شد، پروفسور فریدون مقدس‌نژاد استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بررسی وضعیت راه‌های کشور و چالش‌های پیش رو پرداخت.

وی با اشاره به محدودیت منابع و تخصیص ناکافی بودجه به وزارت راه، تاکید کرد که روند کیفی جاده‌های کشور در سال‌های اخیر نزولی بوده و اگر این روند ادامه یابد، طی ۳ تا ۴ سال آینده به نقطه‌ای بدون بازگشت در نگهداری جاده‌ها خواهیم رسید.

مقدس‌نژاد خاطرنشان کرد: لازم است پیش از رسیدن به این نقطه بحران، اقدامات به‌موقع و مؤثر صورت گیرد تا بتوان روند افت کیفیت جاده‌ها را متوقف کرد.

وی تأکید کرد: استفاده از روش‌های مقرون‌به‌صرفه‌ای مانند آسفالت‌های لایه نازک، آسفالت‌های حفاظتی و آسفالت‌های پلیمری می‌تواند در کند کردن این روند نزولی تاثیرگذار باشد.

وی همچنین افزود که تخصیص منابع کافی و به موقع به وزارت راه از ضروریات جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت جاده‌ها است، اما با وجود تمایل وزارت راه، این تخصیص هنوز به میزان لازم انجام نشده است. وی با اشاره به آمار و گزارش‌های مرکز مدیریت نگهداری راه‌های کشور بیان کرد:این آمارها حاکی از افزایش تخریب‌ها و آسیب‌ها در جاده‌ها است که نیاز به اقدامات جدی را نشان می‌دهد.

پروفسور مقدس‌نژاد تاکید کرد که وظیفه مهندسین صرفاً اجرای پروژه‌ها نیست؛ بلکه در کنار تخصیص منابع، مهندسان نیز باید با استفاده از تمهیداتی مانند تثبیت و افزایش مقاومت خاک بستر، زیرساخت‌ها را به گونه‌ای طراحی و بهبود بخشید که نیاز به لایه‌های نازک‌تر آسفالت و میزان کمتری از قیر و مصالح سنگین برای پوشش نهایی و روسازی جاده‌ها باشد.

وی ادامه داد: «طبیعی است که وقتی همه عوامل دست به دست هم دهند و تخصیص منابع به موقع انجام نشود، روند رو به اضمحلال سرعت می‌گیرد و وظیفه مهندسین این است که با کنترل‌های دقیق، از وخامت بیشتر جلوگیری کنند.»

وی همچنین اشاره کرد: شرکت معتبر و پیشرو نفت پاسارگاد با شناخت دقیق از کیفیت فرآورده‌های خود می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند.

مقدس‌نژاد با اشاره به سابقه و تخصص شرکت نفت پاسارگاد در تولید آسفالت‌های پلیمری و غیرپلیمری، تأکید کرد: که با توجه به نیاز جاده‌های کشور به آسفالت‌های خاصی مانند PG+ و دیگر انواع ویژه که تولید آن‌ها پیچیدگی خاصی دارد، این شرکت موفق شده است این محصولات را با کیفیت بالا تولید کرده و همواره در این حوزه پیشرو باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد؛ آمار و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که شرکت نفت پاسارگاد یکی از تولیدکنندگان معتبر قیرهای پلیمری است و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت آسفالت‌های پودر لاستیکی و پلیمری ایفا می‌کند، که این امر می‌تواند به سهم قابل توجه این شرکت در بهبود وضعیت جاده‌های کشور منجر شود.