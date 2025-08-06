مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس:
فناوری جدید قیر PG+ گامی مؤثر در ارتقای کیفیت راهسازی است
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به نیاز سالانه بالای مجموعه راه و شهرسازی و شهرداریهای استان به قیر گفت: «تنها در حوزه راه و شهرسازی و شهرداریها، بیش از پنجاه هزار تن قیر مورد نیاز است. از این رو، ضروری است در مرحله زیرسازی و انتخاب نوع قیر، دقت بیشتری داشته باشیم. استفاده از قیرهای با کیفیت بالا، بهویژه قیرهای نسل جدید مانند PG+، تأثیر مستقیمی در نتیجه نهایی پروژههای راهسازی خواهد داشت.»
به گزارش ایلنا؛ در نخستین همایش تخصصی ردبندی عملکردی پیشرفته قیر PG+ که به همت شرکت نفت پاسارگاد در شهر شیراز برگزار شد، آقای عبداللهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، با اشاره به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در حوزه راهسازی، از ارائه قیرهای جدید PG+ توسط مجتمع قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد در شیراز به عنوان یک دستاورد مهم یاد کرد.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: «شرکت نفت پاسارگاد، از طریق مجتمع قیرسازی خود در شیراز، فناوری جدیدی در تولید قیر تحت عنوان قیرهای PG+ ارائه داده که میتواند تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت آسفالت و افزایش دوام راهها داشته باشد.»
وی ضمن قدردانی از برگزاری چنین رویدادهایی، ادامه داد: «از برگزاری این همایش تخصصی توسط شرکت نفت پاسارگاد تقدیر و تشکر میکنم و امیدوارم اینگونه نشستها و همایشها تداوم داشته باشد. این نوع برنامهها، چه از سوی تولیدکنندگان و چه از سوی مجریان، میتواند نقش مؤثری در ارتقای دانش فنی، تبادل تجربیات و در نهایت افزایش کیفیت پروژههای عمرانی داشته باشد.»
آقای عبداللهی همچنین بر لزوم ارتباط نزدیکتر میان بدنه اجرایی، تولیدکنندگان مصالح راهسازی، نهادهای پژوهشی و دانشگاهی تأکید کرد و افزود: «پیوند میان علم، تجربه و فناوری میتواند منجر به بهرهبرداری بهینه از منابع و افزایش بهرهوری در پروژههای عمرانی کشور شود.»