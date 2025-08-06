به گزارش ایلنا؛ در نخستین همایش تخصصی ردبندی عملکردی پیشرفته قیر PG+ که توسط شرکت نفت پاسارگاد در شهر شیراز برگزار شد، آقای راستیار، مدیرکل راه‌های فرعی و روستایی کشور، به بیان نکات مهمی درباره وضعیت راه‌های روستایی و اهمیت کیفیت قیر در آسفالت این مسیرها پرداخت.

آقای راستیار در این همایش اعلام کرد که در مجموعه حمل و نقل و راهداری کشور، حدود ۲۳۰ هزار کیلومتر راه وجود دارد که ۷۰ درصد آن مربوط به راه‌های فرعی و روستایی است.

وی افزود: «سالانه بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، سه هزار کیلومتر راه فرعی و روستایی احداث و نزدیک به شش هزار کیلومتر روکش آسفالت انجام می‌شود و در پایان سال عملیات آسفالت‌ریزی بین ۱۱ تا ۱۲ هزار کیلومتر راه فرعی و روستایی انجام می‌پذیرد.»

مدیرکل راه‌های فرعی و روستایی کشور همچنین درباره میزان مصرف قیر گفت: «سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن قیر در انواع مختلف آسفالت استفاده می‌شود و مجموع مصرف قیر در تمامی راه‌ها از جمله راه‌های اصلی، شریانی و فرعی، بیش از یک میلیون تن است.»

وی بر نقش کیفیت قیر در دوام آسفالت تأکید کرد و افزود: «کیفیت انواع قیر در شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه متفاوت است و اگر کیفیت قیر پایین باشد، آسفالت زودتر خراب شده و هزینه‌های نگهداری نیز افزایش می‌یابد.»

آقای راستیار به تجربه موفق همکاری با شرکت نفت پاسارگاد اشاره کرد و گفت: «بر اساس گزارش پیمانکاران، قیرهای تولید شده توسط شرکت نفت پاسارگاد از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بوده و رضایت پیمانکاران را به همراه داشته است.»

از دیگر موضوعات مطرح شده در این همایش، مسئله ذخیره‌سازی قیر بود. مدیرکل راه‌های فرعی و روستایی کشور تاکید کرد که انواع مختلف قیر باید در مخازن جداگانه و محل‌های ذخیره‌سازی مجزا نگهداری شوند تا هر نوع قیر متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین اعلام کرد: «پروژه‌های استفاده از قیرهای پلیمری در سطح کشور اجرا شده و آمادگی برای توسعه این پروژه‌ها در استان‌ها وجود دارد تا کیفیت و عملکرد راه‌ها بهبود یابد.»

راستیار ضمن تأکید بر اهمیت همکاری میان مهندسین مشاور، آزمایشگاه‌ها و پیمانکاران اظهار داشت: «این همکاری‌ها حلقه‌های یک زنجیره را تشکیل می‌دهند که دست به دست هم می‌دهند تا در نهایت راه‌هایی با کیفیت و مناسب به مردم و رانندگان تحویل داده شود.»

آقای راستیار در پایان ابراز امیدواری کرد که نشست‌ها و همکاری‌های بیشتری در مناطق مختلف برگزار شود تا از تجربیات به‌دست آمده بهره‌برداری شده و کیفیت راه‌های کشور افزایش یابد.