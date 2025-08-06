به گزارش ایلنا؛ در اولین همایش تخصصی رده‌بندی عملکردی پیشرفته قیرهای PG+ که با میزبانی شرکت نفت پاسارگاد برگزار شد، جناب آقای امیری، مدیر کل حمل‌ونقل و راهداری استان فارس، به عنوان یکی از مهمانان ویژه، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت راه‌های استان فارس، بر اهمیت استفاده از قیرهای عملکردی و اصلاح‌شده در بهبود کیفیت روسازی راه‌ها تأکید کرد.

امیری با اشاره به اینکه استان فارس دارای بیش از ۲۱ هزار کیلومتر راه است که معادل ده درصد از کل راه‌های کشور می‌باشد، افزود: «تنوع اقلیمی و حجم بالای تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای استان، فشار زیادی به ساختار روسازی جاده‌ها وارد می‌کند. در این شرایط، استفاده از قیرهای پیشرفته و پلیمری ضروری است.»

مدیر کل حمل‌ونقل و راهداری فارس ادامه داد: «مطالعات نشان داده استفاده از قیرهای پولیمری می‌تواند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در کاهش تعمیرات سال‌های ابتدایی مؤثر باشد و به این ترتیب هزینه‌های نگهداری را کاهش داده و رضایتمندی عمومی و آسایش خاطر رانندگان را افزایش می‌دهد.»

وی همچنین با تأکید بر نقش برجسته شرکت نفت پاسارگاد به عنوان تولیدکننده قیرهای باکیفیت در کشور گفت: «شرکت نفت پاسارگاد پیشگام در معرفی و تولید قیرهای اصلاح شده و پیشرفته در کشور و استان بوده است و امیدواریم با همکاری اساتید و متخصصان حوزه، بتوانیم به ارتقاء کیفیت راه‌های استان و کشور دست یابیم و از مدل‌های سنتی فاصله گرفته و به مدل‌های پیشرفته جهانی حرکت کنیم.»

امیری در پایان سخنان خود تأکید کرد: که استفاده از مصالح با کیفیت، به ویژه قیرهای پیشرفته، در حوزه راهداری یکی از مهم‌ترین عوامل تضمین دوام و ایمنی راه‌ها است.