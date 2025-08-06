ردهمایی مدیران عمرانی جنوب کشور در نخستین همایش تخصصی ردهبندی عملکردی پیشرفته قیر +PG در شیراز
این همایش با هدف ارتقای کیفیت قیر مصرفی در پروژههای عمرانی و بهینهسازی عملکرد آن در شرایط اقلیمی و ترافیکی مختلف، بستری مناسب برای تبادل تجربیات و ارائه راهکارهای نوین در حوزه تولید و کاربرد قیر فراهم آورده است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت نفت پاسارگاد، نخستین همایش تخصصی «ردهبندی عملکردی پیشرفته قیر +PG» با میزبانی نفت پاسارگاد و با حضور گسترده مدیران و کارشناسان عمرانی از استان فارس، استانهای همجوار و نمایندگان نهادهای کلیدی از جمله وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان راهداری و شهرداریها در شیراز در حال برگزاری است.
برگزاری این رویداد تخصصی، که به همت شرکت نفت پاسارگاد و با استقبال فعالان حوزه راه و عمران برگزار شد، گامی مؤثر در راستای توسعه پایدار زیرساختهای کشور و ارتقای استانداردهای فنی در صنعت قیر و راهسازی بهشمار میرود.
در جریان این همایش، آقای امیرحسین باقری، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، با تأکید بر نقش راهبردی قیر در پروژههای زیرساختی کشور اظهار کرد: «قیر تنها یک محصول نیست، بلکه سرمایهای ملی است که باید بهدرستی مدیریت شود.» وی در ادامه سه محور اصلی استراتژی شرکت را شامل توسعه بازار داخلی، سیاستگذاری مشارکتی با نهادهای دولتی، و جلوگیری از هدررفت منابع ملی دانست و تأکید کرد: «نفت پاسارگاد در کنار دولت و مجریان پروژههای عمرانی ایستاده است تا تأمین باکیفیت و پایدار این کالای حیاتی را تضمین کند.»