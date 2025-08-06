خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ردهمایی مدیران عمرانی جنوب کشور در نخستین همایش تخصصی رده‌بندی عملکردی پیشرفته قیر +PG در شیراز

ردهمایی مدیران عمرانی جنوب کشور در نخستین همایش تخصصی رده‌بندی عملکردی پیشرفته قیر +PG در شیراز
کد خبر : 1673234
لینک کوتاه کپی شد.

این همایش با هدف ارتقای کیفیت قیر مصرفی در پروژه‌های عمرانی و بهینه‌سازی عملکرد آن در شرایط اقلیمی و ترافیکی مختلف، بستری مناسب برای تبادل تجربیات و ارائه راهکارهای نوین در حوزه تولید و کاربرد قیر فراهم آورده است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت نفت پاسارگاد، نخستین همایش تخصصی «رده‌بندی عملکردی پیشرفته قیر +PG» با میزبانی نفت پاسارگاد و با حضور گسترده مدیران و کارشناسان عمرانی از استان فارس، استان‌های همجوار و نمایندگان نهادهای کلیدی از جمله وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان راهداری و شهرداری‌ها در شیراز در حال برگزاری است.

این همایش با هدف ارتقای کیفیت قیر مصرفی در پروژه‌های عمرانی و بهینه‌سازی عملکرد آن در شرایط اقلیمی و ترافیکی مختلف، بستری مناسب برای تبادل تجربیات و ارائه راهکارهای نوین در حوزه تولید و کاربرد قیر فراهم آورده است.

برگزاری این رویداد تخصصی، که به همت شرکت نفت پاسارگاد و با استقبال فعالان حوزه راه و عمران برگزار شد، گامی مؤثر در راستای توسعه پایدار زیرساخت‌های کشور و ارتقای استانداردهای فنی در صنعت قیر و راه‌سازی به‌شمار می‌رود.

در جریان این همایش، آقای امیرحسین باقری، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، با تأکید بر نقش راهبردی قیر در پروژه‌های زیرساختی کشور اظهار کرد: «قیر تنها یک محصول نیست، بلکه سرمایه‌ای ملی است که باید به‌درستی مدیریت شود.» وی در ادامه سه محور اصلی استراتژی شرکت را شامل توسعه بازار داخلی، سیاست‌گذاری مشارکتی با نهادهای دولتی، و جلوگیری از هدررفت منابع ملی دانست و تأکید کرد: «نفت پاسارگاد در کنار دولت و مجریان پروژه‌های عمرانی ایستاده است تا تأمین باکیفیت و پایدار این کالای حیاتی را تضمین کند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور