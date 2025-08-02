آغاز بهکار کارگروههای تعالی سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد
تشکیل این کارگروهها بخشی از برنامه جامع نفت پاسارگاد برای استقرار مدل تعالی، تقویت پاسخگویی، یادگیری سازمانی و حرکت بهسوی سازمانی سرآمد است. رویکرد مشارکتی و بینبخشی در این فرآیند، از اولویتهای کلیدی مدیریت ارشد شرکت بهشمار میرود.
به گزارش ایلنا؛ در مسیر استقرار نظاممند الگوی تعالی و با هدف ارتقای مشارکت واحدهای سازمانی در فرآیند خودارزیابی، فعالیت رسمی کارگروههای تخصصی تعالی سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد آغاز شد.
این کارگروهها در قالب ۱۰ گروه تخصصی و بر اساس ساختار مدل تعالی سازمانی (ویرایش ۱۴۰۴ جایزه ملی تعالی سازمانی) شکل گرفتهاند و با هدف تحلیل وضعیت موجود، شناسایی نقاط قوت و فرصتهای بهبود، و تهیه گزارشهای خودارزیابی در حوزههای مختلف فعالیت میکنند.
محورهای کارگروهها شامل: رهبری، استراتژی و فرآیند، کارکنان، مسئولیت اجتماعی، عملیات، نوآوری و فناوری، مشتریان، شرکای تجاری، دارایی و منابع است.
اعضای این کارگروهها از کارشناسان مسئول و نمایندگان خبره واحدهای مرتبط تشکیل شدهاند و با هدایت کمیته راهبری تعالی سازمانی، به بررسی نظاممند عملکرد شرکت در حوزههای تخصصی میپردازند.
