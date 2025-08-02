به گزارش ایلنا؛ در مسیر استقرار نظام‌مند الگوی تعالی و با هدف ارتقای مشارکت واحدهای سازمانی در فرآیند خودارزیابی، فعالیت رسمی کارگروه‌های تخصصی تعالی سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد آغاز شد.

این کارگروه‌ها در قالب ۱۰ گروه تخصصی و بر اساس ساختار مدل تعالی سازمانی (ویرایش ۱۴۰۴ جایزه ملی تعالی سازمانی) شکل گرفته‌اند و با هدف تحلیل وضعیت موجود، شناسایی نقاط قوت و فرصت‌های بهبود، و تهیه گزارش‌های خودارزیابی در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

محورهای کارگروه‌ها شامل: رهبری، استراتژی و فرآیند، کارکنان، مسئولیت اجتماعی، عملیات، نوآوری و فناوری، مشتریان، شرکای تجاری، دارایی و منابع است.

اعضای این کارگروه‌ها از کارشناسان مسئول و نمایندگان خبره واحدهای مرتبط تشکیل شده‌اند و با هدایت کمیته راهبری تعالی سازمانی، به بررسی نظام‌مند عملکرد شرکت در حوزه‌های تخصصی می‌پردازند.

تشکیل این کارگروه‌ها بخشی از برنامه جامع نفت پاسارگاد برای استقرار مدل تعالی، تقویت پاسخ‌گویی، یادگیری سازمانی و حرکت به‌سوی سازمانی سرآمد است. رویکرد مشارکتی و بین‌بخشی در این فرآیند، از اولویت‌های کلیدی مدیریت ارشد شرکت به‌شمار می‌رود.

