رشد پایدار در نفت پاسارگاد/ تقسیم سود نقدی ۵۰۰ تومانی به ازای هر سهم

رشد پایدار در نفت پاسارگاد/ تقسیم سود نقدی ۵۰۰ تومانی به ازای هر سهم
«سود خالص شرکت پس از کسر مالیات با افزایش ۶۲.۴ درصدی به ۱۲هزار و ۲۸ میلیارد ریال رسید و سود عملیاتی نیز با رشد ۲۲ درصدی به ۱۵ هزار و ۷۳۲ میلیارد ریال بالغ شد. همچنین سود ناخالص شرکت طی این دوره به ۱۸ هزار و ۵۹ میلیارد ریال رسید.»

به گزارش ایلنا؛ در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت نفت پاسارگاد، گزارش عملکرد مالی سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ارائه شد که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی سودآوری و تقویت شاخص‌های اقتصادی شرکت در سال گذشته بود.

امیر قاسمی، معاون مالی شرکت نفت پاسارگاد در خصوص وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی شرکت، بیان کرد: «درآمدهای عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۹ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۲۰۳ هزار و ۳۱۶ میلیارد ریال رسید و این دستاورد، نتیجه به‌کارگیری رویکردهای بهره‌ور و مدیریت هوشمندانه هزینه‌هاست.»

وی افزود: «سود خالص شرکت پس از کسر مالیات با افزایش ۶۲.۴ درصدی به ۱۲هزار و ۲۸ میلیارد ریال رسید و سود عملیاتی نیز با رشد ۲۲ درصدی به ۱۵ هزار و ۷۳۲ میلیارد ریال بالغ شد. همچنین سود ناخالص شرکت طی این دوره به ۱۸ هزار و ۵۹ میلیارد ریال رسید.»

قاسمی با اشاره به تصویب تقسیم سود در مجمع تأکید کرد: «با توجه به عملکرد مطلوب شرکت، مبلغ ۵۰۰ تومان سود نقدی به ازای هر سهم به تصویب سهام‌داران رسید و مورد استقبال آنان قرار گرفت.»

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو اظهار امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۴ نیز با تداوم روند توسعه‌محور، افزایش بهره‌وری عملیاتی و تقویت بازارهای صادراتی، نفت پاسارگاد جایگاه خود را در میان شرکت‌های پیشرو صنعت قیر بیش از پیش تثبیت کند.

