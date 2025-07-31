رشد ۷۲ درصدی فروش نفت پاسارگاد در تیرماه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا روابط‌عمومی شرکت نفت پاسارگاد، آقای سید ابوالفضل علوی، معاون بازرگانی شرکت، از رشد چشمگیر فروش محصولات این شرکت در تیرماه سال جاری خبر داد.

علوی در تشریح عملکرد مالی اخیر اظهار داشت: «شرکت نفت پاسارگاد در عملکرد یک‌ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ موفق به ثبت فروش به مبلغ ۲۱ هزار و ۱۷۴ میلیارد ریال شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجه ۷۲ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد، حاصل برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت هوشمندانه منابع و بهبود فرآیندهای فروش و بازاریابی در داخل و خارج از کشور است.»

وی در ادامه افزود: «همچنین مجموع درآمد فروش شرکت طی چهارماهه نخست سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴، به رقم ۷۸ هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۲ درصدی داشته است.»

معاون بازرگانی نفت پاسارگاد با بیان اینکه روند افزایشی فروش، نشانه‌ای از بازدهی سیاست‌های تجاری و توسعه بازار در سال جاری است، خاطرنشان کرد: «با تداوم این مسیر و تمرکز بر بازارهای هدف، امیدواریم عملکرد شرکت در ماه‌های آتی نیز همراه با افزایش سهم بازار و رشد پایدار درآمدی باشد.»