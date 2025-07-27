گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم میریان توسط مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، مهندس باقری، مدیرعامل شرکت به همراه معاون بهره برداری، سرپرست مجتمع آبادان و تعدادی از همکاران به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مهندس میریان، مدیر فقید مجتمع آبادان، با حضور بر مزار ایشان و قرائت فاتحه، یاد و خاطره آن همکار ارجمند را گرامی داشتند.

وی همچنین با حضور بر مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس و یکی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، ضمن ادای احترام، با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کردند.

در ادامه نیز، به‌منظور ابراز همدردی و تسلی خاطر خانواده مرحوم مهندس میریان، با حضور در منزل آن مرحوم و اهدای گل و لوح یادبود، از سالها خدمات و زحمات ارزشمند ایشان قدردانی گردید.

در پایان نیز آقای باقری با حضور در محل مجتمع آبادان، آقای مهندس کاید سرپرست جدید این مجتمع را به همکاران معرفی نمود و با آرزوی سربلندی و توفیق برای ایشان ابراز امیدواری کرد به مجتمع آبادان همچون گذشته مسیر کار و تلاش و تولید را درخشان و پرقدرت ادامه دهد.

همچنین شایان ذکر است؛ مدیرعامل نفت پاسارگاد از زحمات پرسنل مجتمع آبادان که در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تحمل شرایط سخت و ویژه آن ایام در محل کار حاضر و مسئولیت خود را به نحو احسنت انجام دادند، تشکر و قدردانی کرد.