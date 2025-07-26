ارتقاء آگاهی و هم افزایی در مسیر سرآمدی

به گزارش ایلنا؛ در راستای آمادگی برای حضور مؤثر در فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی و با هدف ارتقاء دانش و هم‌راستایی اعضای کارگروه‌های تخصصی، دوره‌های آموزشی مرتبط با مدل تعالی سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد برگزار شد.

در این دوره‌ها، مفاهیم بنیادین مدل تعالی، منطق امتیازدهی RADAR و نحوه تدوین شواهد و مستندات عملکردی به‌صورت کاربردی و هدفمند ارائه گردید. مشارکت فعال کارکنان از واحدهای مختلف، نقش مهمی در تبیین زبان مشترک تعالی، ارتقای درک از معیارها و تسهیل فرآیند خودارزیابی ایفاء کرد.

برگزاری این آموزش‌ها بخشی از برنامه توسعه ظرفیت‌های سازمانی و نهادینه‌سازی فرهنگ بهبود مستمر در شرکت نفت پاسارگاد است؛ رویکردی راهبردی که در مسیر دستیابی به تعالی و خلق ارزش پایدار برای ذی‌نفعان، جایگاهی محوری دارد.