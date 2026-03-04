قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ +جدول
جدول جدیدترین قیمت دلار و قیمت یورو برای امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۱۳ اسفند
ارز
قیمت (تومان)
دلار آمریکا
۱۶۶٬۳۷۰
یورو
۱۹۶٬۶۹۰
درهم امارات
۴۵٬۳۰۹
پوند انگلستان
۲۲۴٬۵۶۰
لیر ترکیه
۳٬۷۸۰
دینار عراق
۱۲۷٫۲
یوان چین
۲۴٬۲۷۰
ین ژاپن
۱۰۶٬۶۳۹
دلار کانادا
۱۲۲٬۰۰۰
درام ارمنستان
۴۴۱
افغان افغانستان
۲٬۶۸۶
ریال عربستان
۴۴٬۴۱۸
منبع اطلاعاتانتهای پیام/