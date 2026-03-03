صالحی‌امیری در نامه رسمی به مدیرکل یونسکو:

آسیب به کاخ گلستان نقض صریح کنوانسیون‌های بین‌المللی و قطعنامه شورای امنیت است/ درخواست محکومیت رسمی و اعزام فوری هیئت کارشناسی

صالحی‌امیری در نامه رسمی به مدیرکل یونسکو اعلام کرد: آسیب به کاخ گلستان نقض صریح کنوانسیون‌های بین‌المللی و قطعنامه شورای امنیت است.

به گزارش ایلنا، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای رسمی به مدیرکل یونسکو، با اعلام وارد آمدن آسیب‌های جدی به مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و بخش‌هایی از بافت تاریخی پایتخت در پی حملات اخیر، این اقدام را مغایر تعهدات حقوقی دولت‌ها ذیل کنوانسیون‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل دانست و خواستار محکومیت رسمی این اقدامات، اعزام فوری هیئت کارشناسی مستقل و فعال‌سازی سازوکارهای حمایتی میراث‌جهانی شد.

