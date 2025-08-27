دیدار دبیر و هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران با سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان
به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره خدمات خالصانه دولتمردان، دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران به همراه اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر استان با سید بهنام مهردل سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای مازندران دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش ایلنا، در این نشست صمیمانه، دریابیگی با تأکید بر اهمیت توانمندسازی نیروی کار و ارتقای مهارتهای فنی و حرفهای کارگران گفت: «آموزش مهارتی، نه تنها راهکاری برای ارتقای بهرهوری و افزایش امنیت شغلی کارگران است، بلکه زمینهساز توسعه پایدار و رشد اقتصادی جامعه نیز میباشد. خانه کارگر آماده است با تمام ظرفیتهای خود، همکاری نزدیکی با اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان داشته باشد.»
سید بهنام مهردل سرپرست اداره کل ضمن قدردانی از حضور و همراهی خانه کارگر، خاطرنشان کرد: «تقویت مهارتهای شغلی کارگران، یک ضرورت ملی و استراتژیک است و ما در اداره کل متعهد به ایجاد فرصتهای آموزشی کاربردی و توسعه مهارتهای فنی برای کارگران هستیم. تعامل با نهادهای مردمی و تشکلهای کارگری، راهگشای تحقق این هدف خواهد بود.»
اعضای هیئت مدیره خانه کارگر نیز در سخنان خود بر ضرورت برنامهریزی مشترک، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و تسهیل دسترسی کارگران به آموزشهای مهارتی تأکید کردند و پیشنهادهای خود را برای گسترش همکاریها، برگزاری کارگاههای عملی و ارتقای سطح مهارت نیروی کار استان ارائه نمودند.
این دیدار در فضایی دوستانه و همدلانه برگزار شد و هر دو طرف بر تداوم همکاریها و پیگیری برنامههای مشترک آموزشی به منظور توانمندسازی کارگران و ارتقای کیفیت نیروی کار استان تأکید کردند.
شایان ذکر است در پایان این نشست صمیمانه با اهدای لوح سپاس از زحمات مدیریت و کارکنان فنی و حرفه ای استان قدردانی به عمل آمد.