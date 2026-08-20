به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، همایش توجیهی شرکت‌های واردکننده خودرو با موضوع فرآیند اخذ کاردکس و ترخیص خودروهای پلاک منطقه، با حضور سرهنگ محمدحسن ابراهیم‌پور«معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا» سرهنگ فتح‌الله نصیریان «رئیس پلیس راهور استان گیلان» مجید فاتحی «عضو هیأت مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان» سیروس مرادی «مدیر گمرک سازمان» و جمعی از مدیران حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان در این منطقه برگزار شد.

معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا در این همایش با بیان اینکه خودروهای مناطق آزاد که وارد چرخه شماره‌گذاری شده‌اند، موجب جذب سرمایه در حوزه خودرویی، رضایتمندی عمومی، اشتغال‌زایی و ارتقای امنیت عبور و مرور جاده‌ای شده‌اند، خاطرنشان کرد: در راستای کنترل حجم واردات خودرو در مناطق آزاد و با هدف اینکه شرکت‌ها بتوانند خودروهای مناسب‌تری را در زنجیره حمل‌ونقل کشور قرار دهند، اقداماتی از سوی ریاست پلیس راهور پیش‌بینی و به تمامی استان‌های دارای مناطق آزاد ابلاغ شده است.

سرهنگ محمدحسن ابراهیم‌پور با بیان اینکه پلیس راهور همواره آخرین مرحله واردات یا تولید خودرو یعنی شماره‌گذاری را بر عهده داشته است، اظهار کرد: پلیس راهور از سال گذشته تاکنون علاوه بر انجام وظایف اجرایی در جایگاه سیاست‌گذار نیز نقش‌آفرینی کرده است.

وی تأکید کرد: فارغ از مسائل سیاسی و فضای اقتصادی جامعه، پلیس راهور در چارچوب وظایف خود تلاش می‌کند در این زمینه به مردم کمک کند.

معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا همچنین با اعلام اینکه برای خودروهای عمرانی و کشاورزی در مناطق آزاد، پلاک جدیدی طراحی شده، عنوان کرد: با طراحی این پلاک، فعالان این حوزه نیز می‌توانند از ظرفیت موجود بهره‌مند شوند.

ابراهیم‌پور درباره مطالبه مرخصی پلاک‌های موقت نیز گفت: به مردم عزیز قول می‌دهیم تا پایان شهریورماه مشکل این موضوع را حل کنیم و پلاک‌های موقت نیز مشمول مرخصی شوند.

معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا در پاسخ به این پرسش که چرا واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی ممنوع شده است، گفت: هر کالایی، به‌ویژه کالای ارزشمندی مانند خودرو، هنگامی که وارد کشور می‌شود باید از خدمات پس از فروش برخوردار باشد و برابر قانون، تضمین این خدمات بر عهده اشخاص حقوقی است که شامل شرکت‌ها می‌شود، نه اشخاص حقیقی؛ بنابراین افراد عادی نمی‌توانند کالای ارزشمندی همچون خودرو را وارد چرخه حمل‌ونقل کنند.

وی ادامه داد: افراد حقیقی ممکن است خودرویی بی‌اصالت یا سرقتی وارد کنند که قطعاً پس از ورود پلیس بین‌الملل، کسی پاسخگوی آن نخواهد بود و در این میان خریدار متضرر می‌شود؛ اما اگر خودرو توسط یک شرکت وارد شده باشد، آن شرکت متضمن جبران خسارت خواهد بود و می‌توان آن را مورد پیگرد قانونی قرار داد.

ابراهیم‌پور با تأکید بر اینکه اساسی‌ترین جایی که قانون ورود کرده، همین منع اشخاص حقیقی از واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد است، افزود: این تصمیم صددرصد به نفع مصرف‌کننده است و به افراد حقیقی که خودروی آنها پشت فنس قرار دارد توصیه می‌کنم با تضمین شرکت‌ها نسبت به ترخیص خودروی خود اقدام کنند.

در ادامه این همایش، عضو هیأت مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه تمامی اقدامات و تلاش‌های سازمان در راستای بهبود فضای کسب‌وکار حوزه خودرو انجام می‌شود، اظهار کرد: اگر ضابطه‌ای اتخاذ می‌شود، صرفاً برای حفاظت و مراقبت از کسب‌وکار در حوزه خودرو است و باید مراقب باشیم تا همچون گذشته آسیبی به این حوزه وارد نشود و فعالیت آن استمرار داشته باشد.

مجید فاتحی با بیان اینکه تمامی شرکت‌ها باید مطابق ضوابط اعلام‌شده فعالیت کنند، گفت: سازمان برای دو نفر از هر شرکت کارت تردد در سایت خودرو صادر کرده است و از ۱۰ روز دیگر، طبق ضوابطی که ابلاغ خواهد شد، تنها افراد معرفی‌شده‌ای که دارای کارت تردد هستند اجازه ورود خواهند داشت؛ اقدامی که قطعاً موجب کاهش شلوغی سایت خودرو خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه اخبار مربوط به خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی باید از مرجع رسمی، یعنی روابط عمومی سازمان، دنبال شود، خاطرنشان کرد: فضای افکار عمومی نسبت به خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی مشوش است و اخبار و اطلاعات ضدونقیض زیادی منتشر می‌شود که در صورت تداوم، به این حوزه آسیب وارد خواهد کرد.

عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی، انجمن صنفی واردکنندگان را حلقه مفقوده کسب‌وکار خودرویی عنوان کرد و افزود: واردکنندگان خودرو باید هرچه سریع‌تر انجمنی تأسیس کنند و مسائل و معضلات این حوزه را در کارگروه‌های مربوطه مطرح و برای آنها راهکار پیدا کنند.

رئیس پلیس راهور استان گیلان نیز در این همایش ضمن اعلام آمادگی همه‌جانبه برای شماره‌گذاری هرچه سریع‌تر خودروهای پشت فنس، عنوان کرد: در این راستا تعداد افسران باسابقه راهور در این مرکز را از دو نفر به پنج نفر افزایش خواهیم داد.

سرهنگ فتح‌الله نصیریان اظهار داشت: با خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی، جاده‌های استان زیبای گیلان واقعاً زیباتر و ایمن‌تر شده و ما نیز در پلیس راهور از خدمتی که توسط این منطقه به مردم فهیم و بافرهنگ گیلان ارائه می‌شود لذت می‌بریم.

گفتنی است، در این همایش با تصمیم سازمان منطقه آزاد انزلی و موافقت پلیس راهور فراجا مقرر شد مهلت واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی توسط اشخاص حقیقی تا ۱۰ شهریور تمدید شود.

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