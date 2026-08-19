تمدید مهلت شرکت در چهارمین جشنواره ملی داستان کوتاه جنوب

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهلت ارسال آثار به چهارمین دوره این رویداد ادبی که پیش از این ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شده بود، تا ۱۰ شهریور تمدید شد.

چهارمین جشنواره ملی داستان کوتاه جنوب با موضوعات زندگی مردم جنوب در سایه جنگ، شهادت در مدرسه میناب، قتل‌عام در ناو دنا و خلیج فارس در آتش جنگ برگزار می‌شود و آثار ارسالی باید با اقلیم جنوب کشور ارتباط موضوعی داشته باشند.

هر نویسنده مجاز به ارسال یک اثر است و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ برای ثبت‌نام، ارسال آثار و کسب اطلاعات تکمیلی به پایگاه اینترنتی festival.kish.ir مراجعه کنند.