حسین فروزان در نشست هماندیشی مدیران روابط عمومی سازمانهای مناطق آزاد:
روابط عمومیها از اطلاعرسانی به تصمیمسازی برسند/ مناطق آزاد در مسیر روایت تازه؛ تمرکز بر سرمایهگذاری و اعتمادسازی
نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای ارتباطی، افزایش همافزایی و نقشآفرینی روابط عمومیها در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه واقعی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی و به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حسین فروزان در این نشست، بر ضرورت گذار از رویکرد صرفاً اطلاعرسانی به سمت روابط عمومیِ راهبردی و تصمیمساز تأکید کرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اهمیت ساختن تصویری جدید از مناطق آزاد، خواستار شکلگیری «روایت جدید» شد؛ روایتی که مناطق آزاد را فراتر از اخبار و رویدادها، به عنوان مقصد اصلی سرمایهگذاری و موتور محرک تولید معرفی کند.
فروزان ضمن تاکید بر ضرورت پرهیز از اقدامات جزیرهای در حوزه ارتباطات، بر لزوم ایجاد یک شبکه واحد و منسجم میان دبیرخانه و سازمانهای مناطق آزاد در حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی تأکید کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: فعالیتهای روابط عمومی باید با اولویتهای اقتصادی همچون جذب سرمایه، شفافیت و تسهیل مجوزها پیوند مستقیم داشته باشد.
در پایان این نشست، که مهدی کاظمیان «مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی» حضور داشت، مقرر شد ارزیابی عملکرد روابط عمومیها بر اساس شاخصهای اثرگذاری، اعتمادسازی و میزان مشارکت در تحقق اهداف سازمانی انجام شود.