به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی و به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حسین فروزان در این نشست، بر ضرورت گذار از رویکرد صرفاً اطلاع‌رسانی به سمت روابط عمومیِ راهبردی و تصمیم‌ساز تأکید کرد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اهمیت ساختن تصویری جدید از مناطق آزاد، خواستار شکل‌گیری «روایت جدید» شد؛ روایتی که مناطق آزاد را فراتر از اخبار و رویدادها، به عنوان مقصد اصلی سرمایه‌گذاری و موتور محرک تولید معرفی کند.

فروزان ضمن تاکید بر ضرورت پرهیز از اقدامات جزیره‌ای در حوزه ارتباطات، بر لزوم ایجاد یک شبکه واحد و منسجم میان دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد در حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی تأکید کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: فعالیت‌های روابط عمومی باید با اولویت‌های اقتصادی همچون جذب سرمایه، شفافیت و تسهیل مجوزها پیوند مستقیم داشته باشد.

در پایان این نشست، که مهدی کاظمیان «مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی» حضور داشت، مقرر شد ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌ها بر اساس شاخص‌های اثرگذاری، اعتمادسازی و میزان مشارکت در تحقق اهداف سازمانی انجام شود.

انتهای پیام/