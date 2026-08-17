با پیگیری طاعتی مقدم؛
۷ روستای منطقه آزاد انزلی در مسیر بهرهمندی از آب شرب پایدار
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از آمادگی این سازمان برای مشارکت در اجرای شبکه آبرسانی هفت روستای فاقد این زیرساخت خبر داد؛ اقدامی که میتواند زمینه بهرهمندی ساکنان این روستاها از آب شرب پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در محدوده منطقه را فراهم کند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتیمقدم، مدیرعامل این سازمان، بهبود وضعیت آب شرب ساکنان روستاهای محدوده را از اولویتهای زیرساختی سازمان عنوان کرد.
وی با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد انزلی برای مشارکت در اجرای این طرح آمادگی کامل دارد، افزود: با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان گیلان و تأمین آب مورد نیاز، اجرای شبکه آبرسانی در هفت روستای باغمحله، طالشمحله، حاجیبکنده، امینآباد، خشکاسطلخ، چونچنان و زیباکنار در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: توسعه زیرساختهای عمومی و ارتقای سطح خدمات در روستاهای محدوده، بخشی از رویکرد سازمان برای تحقق توسعه متوازن و بهبود شرایط زندگی روستانشینان است.