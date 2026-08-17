خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با پیگیری طاعتی مقدم؛

۷ روستای منطقه آزاد انزلی در مسیر بهره‌مندی از آب شرب پایدار

۷ روستای منطقه آزاد انزلی در مسیر بهره‌مندی از آب شرب پایدار
کد خبر : 1826993
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از آمادگی این سازمان برای مشارکت در اجرای شبکه آبرسانی هفت روستای فاقد این زیرساخت خبر داد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه بهره‌مندی ساکنان این روستاها از آب شرب پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در محدوده منطقه را فراهم کند.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی‌مقدم، مدیرعامل این سازمان، بهبود وضعیت آب شرب ساکنان روستاهای محدوده را از اولویت‌های زیرساختی سازمان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد انزلی برای مشارکت در اجرای این طرح آمادگی کامل دارد، افزود: با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان گیلان و تأمین آب مورد نیاز، اجرای شبکه آبرسانی در هفت روستای باغ‌محله، طالش‌محله، حاجی‌بکنده، امین‌آباد، خشک‌اسطلخ، چونچنان و زیباکنار در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های عمومی و ارتقای سطح خدمات در روستاهای محدوده، بخشی از رویکرد سازمان برای تحقق توسعه متوازن و بهبود شرایط زندگی روستانشینان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر