مربی هاکی روی یخ کیش به کادر فنی تیم ملی ایران پیوست

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نیما مهربان، مربی هاکی روی یخ جزیره کیش، با انتخاب کادر فنی تیم ملی، به عنوان مربی تیم ملی بزرگسالان هاکی روی یخ ایران منصوب شد.