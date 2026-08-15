مربی هاکی روی یخ کیش به کادر فنی تیم ملی ایران پیوست
نیما مهربان، مربی هاکی روی یخ جزیره کیش برای مربیگری تیم ملی بزرگسالان هاکی روی یخ ایران انتخاب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، نیما مهربان، مربی هاکی روی یخ جزیره کیش، با انتخاب کادر فنی تیم ملی، به عنوان مربی تیم ملی بزرگسالان هاکی روی یخ ایران منصوب شد.
این انتخاب جایگاه رو به رشد هاکی روی یخ در جزیره کیش و ظرفیت مربیان این رشته را در سطح ملی بیش از پیش نمایان میکند.
مهربان با حضور در کادر فنی تیم ملی بزرگسالان، نمایندهای از توانمندیهای ورزشی کیش در عرصه ملی خواهد بود.