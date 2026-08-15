ثبت بیش از ۷ هزار تردد در مسیر دریایی کیش در هفته گذشته
بندر تجاری کیش در هفته گذشته به ۷ هزار و ۶۵۸ مسافر و یکهزار و ۴۱۲ دستگاه خودرو خدماترسانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۷ هزار و ۶۵۸ مسافر از طریق شناورهای مسافری تندرو و لندینگکرافتها جابهجا شدند.
از مجموع مسافران جابهجاشده در این مدت، ۳ هزار و ۸۷۵ نفر وارد جزیره کیش شدند و ۳ هزار و ۷۸۳ نفر نیز از جزیره خارج شدند.
در این بازه زمانی، شناورهای خودروبر (لندینگکرافتها) با انجام ۱۰۹ سفر، ۴ هزار و ۲۳۶ مسافر را جابهجا کردند که شامل ۲ هزار و ۴ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۲۳۲ مسافر خروجی بود.
همچنین، یکهزار و ۴۱۲ دستگاه خودرو از طریق لندینگکرافتها جابهجا شدند که از این تعداد، ۶۶۸ دستگاه وارد جزیره و ۷۴۴ دستگاه از کیش خارج شدند.
شناورهای مسافری تندرو نیز با انجام ۱۰۳ سفر، ۳ هزار و ۴۲۲ مسافر را جابهجا کردند که شامل یکهزار و ۸۷۱ مسافر ورودی و یکهزار و ۵۵۱ مسافر خروجی بود.