به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۳۷ پرواز ورودی و ۳۶ پرواز خروجی در فرودگاه بین‌المللی کیش انجام شد.

بر اساس این آمار، ۳ هزار و ۹۸۸ مسافر از طریق پروازهای ورودی وارد جزیره کیش شدند و ۴ هزار و ۱۴ مسافر نیز با پروازهای خروجی، جزیره را ترک کردند.

در مجموع طی این مدت ۸ هزار و ۲ مسافر از طریق فرودگاه بین‌المللی کیش جابه‌جا شدند.

فرودگاه بین‌المللی کیش با تداوم خدمات‌رسانی به مسافران و شرکت‌های هواپیمایی، نقش مهمی در تسهیل تردد هوایی و دسترسی به جزیره کیش ایفا می‌کند.