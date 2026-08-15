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ثبت ۷۳ پرواز در فرودگاه بین‌المللی کیش در هفته گذشته

ثبت ۷۳ پرواز در فرودگاه بین‌المللی کیش در هفته گذشته
کد خبر : 1826025
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فرودگاه بین‌المللی کیش در یک هفته گذشته با انجام ۷۳ پرواز ورودی و خروجی، ۸ هزار و ۲ مسافر را جابه‌جا کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۳۷ پرواز ورودی و ۳۶ پرواز خروجی در فرودگاه بین‌المللی کیش انجام شد.

بر اساس این آمار، ۳ هزار و ۹۸۸ مسافر از طریق پروازهای ورودی وارد جزیره کیش شدند و ۴ هزار و ۱۴ مسافر نیز با پروازهای خروجی، جزیره را ترک کردند.

در مجموع طی این مدت ۸ هزار و ۲ مسافر از طریق فرودگاه بین‌المللی کیش جابه‌جا شدند.

فرودگاه بین‌المللی کیش با تداوم خدمات‌رسانی به مسافران و شرکت‌های هواپیمایی، نقش مهمی در تسهیل تردد هوایی و دسترسی به جزیره کیش ایفا می‌کند.

 

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